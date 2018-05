Mổ khối u lớn ở mắt mẹ Việt Nam anh hùng 101 tuổi

Mổ khớp háng thành công cho Mẹ Việt Nam anh hùng 104 tuổi / Cảnh giác khi mắt bị mờ

Bác sĩ Võ Quang Phúc, Phó giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cho biết đây là trường hợp bệnh nhân lớn tuổi nhất có khối u nhầy mũi xoang xâm lấn hốc mắt (mucocele) lớn nhất được phẫu thuật tại bệnh viện. Khối u có kích thước 5x5 cm.

Bà Chinh nhập viện ngày 22/7 trong tình trạng mắt bên phải sưng và lồi. Cách đây 4 năm, bệnh nhân sưng góc trong mắt phải ngày càng tăng, xâm lấn, đẩy lồi mắt ra ngoài, mắt mờ dần và không nhìn thấy. Thỉnh thoảng mẹ nhức đầu nhẹ từng đợt, không chảy mũi, không nghẹt mũi. Bệnh nhân khám chuyên khoa mắt bệnh viện địa phương được chẩn đoán là u bạch mạch người lớn tuổi và không xử trí gì. Gần đây khối u quá lớn nên bà được gia đình đưa đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM điều trị.

Bệnh nhân đã tỉnh sau ca mổ. Ảnh: Lê Phương.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn, Khoa Mũi Xoang, cho biết, kết quả thăm khám, chụp CT xác định khối u rất to, hủy hết thần kinh hốc mắt và xâm lấn vào xoang trán kế bên. Do cụ bà đã lớn tuổi, việc gây mê khó khăn, đối diện nhiều nguy cơ và có thể tử vong trong khi mổ nên các bác sĩ đã hội chẩn toàn bệnh viện dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc để có sự phối hợp mổ nhanh và tốt nhất. Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân hiện đã tỉnh, khối u đã xẹp xuống. Do khối u này thường dễ tái phát nên cụ bà được theo dõi sát, chăm sóc kỹ và dặn dò tái khám định kỳ.

Theo bác sĩ Hớn, 3 năm qua, bệnh viện tiếp nhận khoảng 36 trường hợp u nhầy mũi xoang xâm lấn hốc mắt. Có trường hợp bệnh nhân rất trẻ, do không phát hiện và giải quyết kịp thời đã gây mù. Đôi khi các biểu hiện nhìn mờ, mù đột ngột, nhức đầu không hẳn do bệnh lý tại mắt mà là bệnh lý tại mũi xoang, bệnh nhân được khuyến cáo cần thăm khám, điều trị sớm để tránh biến chứng mù mắt, hủy xương, hủy cấu trúc não...

Lê Phương