Mổ tim bé sơ sinh chỉ nặng 1,5 kg

Các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết đây là ca bệnh nhẹ cân nhất được phẫu thuật tại đây. Là một trong hai bé sinh đôi, chào đời ở tuần thứ 37, bé chỉ nặng 1,5 kg. 6 ngày tuổi, bé được gia đình đưa đến viện vì da xanh tái và vàng da.

Sau hơn 10 ngày được mổ can thiệp tim mạch, sức khỏe của trẻ tiến triển thuận lợi.

Theo bác sĩ Vương Hoàng Dung, phụ trách khoa Hồi sức tích cực nhi, Bệnh viện Tim Hà Nội, trẻ được chuyển đến bệnh viện với chẩn đoán còn ống động mạch - một dạng dị tật tim bẩm sinh. Về nguyên lý, ống động mạch tồn tại trong quá trình phát triển của bào thai tạo sự thông thương giữa động mạch chủ và động mạch phổi. Sau khi trẻ chào đời, ống này sẽ đóng lại. Nếu còn, ống sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ như suy tim, tăng nguy cơ xuất huyết não, viêm ruột hoại tử, loạn sản phổi phế quản…

Vì những nguy cơ này, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật đóng ống động mạch này càng sớm càng tốt. Ca mổ kéo dài khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Sau một ngày, trẻ đã tự thở bình thường.

Theo bác sĩ Dung, trước ca mổ bệnh viện đã phải chuẩn rất kỹ lưỡng về nhân lực cũng như các trang thiết bị phẫu thuật. Hiện sức khỏe trẻ tiến triển thuận lợi, tăng cân tốt. Dự kiến trong tuần này bé có thể xuất viện.

Còn ống động mạch là vấn đề thường gặp ở trẻ sinh non. Trong một số trường hợp nó có thể tự đóng lại được, hoặc can thiệp bằng thuốc, nặng thì phải mổ. Bé chào đời, bố mẹ quan sát thấy con thở khác thường, mệt, bú kém, có thể bị tím tái... thì nên đưa đi khám tim để được can thiệp kịp thời.

Hà An