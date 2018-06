Mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo

Em bé chào đời với nửa trái tim / Em bé thứ 5.000 được mổ tim miễn phí

Bác sĩ khám tầm soát cho trẻ em nghèo bị bệnh tim. Ảnh: TT.

Chương trình phẫu thuật và can thiệp tim miễn phí cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh do Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phối hợp với tổ chức thiện nguyện Gift of Life và MD1 World thực hiện. Các bác sĩ bắt đầu khám tầm soát miễn phí cho trẻ vào ngày 13/11. Sau khi siêu âm tim chẩn đoán, bệnh nhi được lập hồ sơ bệnh án và hội chẩn để có chỉ định điều trị phù hợp. Toàn bộ chi phí điều trị do Quỹ Tấm lòng Việt và Quỹ Nhịp Tim Việt Nam tài trợ.

Mỗi năm Việt Nam có 12.000 trẻ sinh ra bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong đó rất nhiều bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn không có tiền điều trị. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám Đốc Trung tâm tim mạch cho biết các đợt tầm soát ghi nhận nhiều trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp như tim một thất, teo van động mạch phổi… Hiện nay với sự tiến bộ của y học, hầu hết bệnh lý tim bẩm sinh đều được điều trị dứt điểm nhờ vào phẫu thuật và can thiệp. Một số bệnh lý có tổn thương phức tạp không thể điều trị khỏi hẳn cũng có thể phẫu thuật sửa chữa nhằm cải thiện triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Trần Ngoan