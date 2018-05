Mổ u xơ tử cung bị rò bàng quang

Cho rằng mổ u xơ mà lại bị tổn thương bàng quang và bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ không cảnh báo trước biến chứng, bệnh nhân đã gửi đơn khiếu nại.

Bà Nguyễn Thị Yến cho biết, ngày 18/6 bà đến Bệnh viện Từ Dũ TP HCM khám, được chẩn đoán u xơ tử cung và mổ ngày 22/6. Bốn ngày sau bà xuất viện. Về nhà bệnh nhân có cảm giác đau và xuất hiện hiện tượng nước tiểu rò liên tục. Cho rằng đây là chuyện bình thường sau mổ, bệnh nhân không đi khám.

Hơn 2 tuần sau, đến cắt chỉ phẫu thuật tại Bệnh viện quận 10, bà Yến được bác sĩ tại đây khuyên quay lại Từ Dũ khám tình trạng tiểu không kiểm soát. Tại khoa Cấp cứu của Từ Dũ, bà Yến lại được bác sĩ trực tư vấn nên đến khám ở Bệnh viện Bình Dân chuyên về tiết niệu.

Tại Bệnh viện Bình Dân, bà Yến được chẩn đoán rò bàng quang, cho thuốc uống và hẹn tái khám sau 2 tháng. Ngày 12/8, bệnh nhân phát hoảng khi tiểu có máu nên quay lại Bệnh viện Từ Dũ nhập viện.

Ngày 16/8, sau khi hội chẩn, bà Yến được chuyển viện sang Khoa Ngoại - Niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy vì rò bàng quang âm đạo.

Khối u xơ tử cung càng to thì khả năng dính vào thành bàng quang càng cao. Điều này dễ dẫn đến biến chứng tổn thương thành bàng quang khi mổ cắt tử cung.

Chiều nay, trao đổi với VnExpress.net, dược sĩ Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Từ Dũ cho hay, bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn, kết luận "việc chẩn đoán và phẫu thuật cắt u xơ cho bệnh nhân Yến hoàn toàn hợp lý".

Theo dược sĩ Thủy, đây là ca khó do bệnh nhân mang u xơ tử cung khá to, thành bụng có sẵn vết mổ sinh con trước đó. Khối u đã dính nhiều vào ruột và bàng quang. "Tai biến tổn thương bàng quang sau mổ cắt khối u to không hiếm gặp và khắc phục được. Khuyết điểm của bác sĩ là đã không liệt kê tất cả biến chứng cho bệnh nhân hiểu trước khi mổ để có sự đồng cảm", bà Thủy nói.

Thạc sĩ - bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP HCM cho biết thêm, tổn thương gây rò bàng quang sau bóc tách khối u thường xuất hiện muộn, từ 10 đến 14 ngày sau mổ). Vì thế khi bệnh nhân Nga xuất viện, các bác sĩ chưa phát hiện ra.

"Trường hợp này quá trình mổ không làm phạm hoặc thủng rách bàng quang. Vì nếu thủng thì nước tiểu đã tràn ra ổ bụng gây viêm phúc mạc khiến bệnh nhân sốc và bác sĩ phát hiện được ngay", bác sĩ Tuyết nói.

Đại diện Bệnh viện Từ Dũ cũng cho biết, chi phí chữa trị biến chứng rò bàng quang âm đạo của bà Yến tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ngoài bảo hiểm y tế) sẽ được bệnh viện hỗ trợ.

Tránh trường hợp khối u to dễ gây biến chứng nguy hiểm sau mổ u xơ tử cung, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ khuyên chị em nên khám phụ khoa định kỳ. Những người đã từng phẫu thuật thành bụng càng đặc biệt chú ý vì dễ gây tình trạng dính ruột hoặc bàng quang.

Ngoài tai biến sau mổ khối u, rò bàng quang âm đạo còn là biến chứng của một cuộc đẻ khó kéo dài. Nguyên nhân do đầu thai nhi đè ép vách ngăn bàng quang âm đạo vào mặt sau xương mu, gây thiếu máu cục bộ tạo ra mảng mục, dẫn đến tổn thương bàng quang âm đạo.

Kích thước lỗ thủng có thể rất bé, phải dùng tăm thông mới thấy được, cũng có thể lớn đến nỗi dễ dàng đút lọt ngón tay. Người bệnh thường bị chảy nước tiểu qua âm đạo. Nước tiểu chảy cả ngày lẫn đêm gây nặng mùi, dễ dẫn đến viêm bàng quang nhiễm khuẩn.

Thiên Chương