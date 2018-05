Mỗi năm Việt Nam có 17.000 người chết vì bệnh lao

Báo cáo tổng kết dự án Hơi thở cuộc sống do Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An cùng tổ chức phi chính phủ quốc tế PATH, ngày 14/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Việt Nam thứ 15 trong số các quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất toàn cầu. Năm 2016 hơn 100.000 bệnh nhân lao được phát hiện mới tại Việt Nam, trong đó hơn 11.000 ca điều trị lại. Khoảng 17.000 người chết mỗi năm vì căn bệnh này.

Trong 63 tỉnh thành cả nước thì Nghệ An là một trong 10 tỉnh có gánh nặng bệnh lao cao nhất. Dự án Hơi thở cuộc sống được thực hiện tại bốn huyện ở Nghệ An từ năm 2016 nhằm tăng cường phát hiện và điều trị sớm cho trẻ mắc lao, tăng số trẻ tiếp xúc với nguồn lây được điều trị dự phòng. Kết quả, 148 trẻ mắc bệnh lao đã được phát hiện tại bốn huyện này trong năm qua, tăng gấp đôi so với số trẻ lao phát hiện năm 2015. Chín tháng đầu năm 2017 có thêm gần 90 trẻ mới mắc lao được phát hiện.

Bệnh nhi tại bệnh viện lao phổi. Ảnh: H.B.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An, dự án Hơi thở cuộc sống giúp nâng cao năng lực cán bộ y tế trong việc phát hiện bệnh lao ở trẻ em. Nhờ đó số ca lao trẻ em được phát hiện tại bốn huyện thí điểm đã tăng đáng kể.

Hải Bình