Món quà vô giá cuộc đời dành tặng đôi vợ chồng ngồi xe lăn

Nhìn cậu con trai hơn 3 tháng tuổi ngủ ngon lành trong vòng tay mình, anh Lê Văn Năm 33 tuổi ở Thanh Hóa cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Đứa con mà vợ chồng anh có được là thành quả của bao năm kiên trì chữa hiếm muộn. Bé còn là món quà vô giá của cuộc đời tặng cho đôi vợ chồng khuyết tật như anh Năm chị Hà.

Sinh ra và lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa khác, một tai nạn đã cướp đi đôi chân khiến cuộc đời anh phải dựa vào chiếc xe lăn suốt đời. "Lúc biết không thể đứng trên đôi chân, cuộc đời tôi như đã chấm hết, mọi ước mơ hoài bão đã chôn vùi", anh Năm nói. Nỗi tuyệt vọng đến mức nhiều lúc anh muốn quyên sinh bỗng thay đổi khi anh tình cờ gặp gỡ, yêu và lấy người con gái hơn mình 6 tuổi. Chị Hà vợ anh cũng là một người khuyết tật. Chị bị bại liệt từ lúc nhỏ sau một lần sốt cao, phải ngồi xe lăn cả đời.

Vợ chồng anh Năm - chị Hà hạnh phúc bên cậu con trai mới sinh.

Cuộc sống đưa đẩy hai số phận ấy đến với nhau không phân biệt tuổi tác. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, họ mong muốn có một đứa con. "Trớ trêu thay chúng tôi không thể có con như những người bình thường được. Nhiều người khuyên ngăn nhưng chúng tôi vẫn quyết có con", anh Năm nói. Họ bắt đầu hành trình “kiếm con” kéo dài đến 3 năm với biết bao thăng trầm khó khăn.

Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội cho thấy tinh trùng của anh bị dị dạng nên xác suất đậu thai không cao, giải pháp là thụ tinh trong ống nghiệm. Dù đi lại khó khăn, cả hai di chuyển bằng xe lăn luôn cần sự hỗ trợ của người khác, hai vợ chồng vẫn kiên trì đeo đuổi điều trị. Lần đầu thụ tinh thất bại, họ vẫn quyết thử lại. Sau một thời gian điều trị theo phác đồ, vợ chồng đậu được 5 phôi. Tuy nhiên do khiếm khuyết về hình thể và tâm lý, lần đầu đặt phôi không thành công, họ tiếp tục nuôi hy vọng và lần thứ hai đã thành công ngoài sức tưởng tượng khi được 10 phôi.

“Tôi mừng phát khóc mà phải cố kìm nén nước mắt để không ảnh hưởng đến tâm lý. Sau 15 ngày đặt phôi, vợ đã có thai, lúc đó hai vợ chồng mới ôm nhau khóc”, anh Năm kể lại.

Đậu thai là thành công, nhưng giữ được thai mới đầy cam go. Suốt 9 tháng 10 ngày bầu bí chị Hà như phải mang thai nằm. Trong 3 tháng đầu thai kỳ chị sợ bị sảy thai, 3 tháng giữa thì lo động thai, 3 tháng cuối sợ bị sinh non. "Đã có lúc cơ hội mẹ tròn con vuông chỉ còn 1%, may mắn hai mẹ con vượt qua tất cả gian nan thử thách", người đàn ông chia sẻ.

Em bé chào đời an toàn cân nặng 2,6 kg, song niềm vui khi ấy không trọn vẹn bởi vợ anh bị xẹp phổi nguy hiểm đến tính mạng phải cấp cứu. Bé cũng gặp vấn đề về hậu môn khiến gia đình lo lắng. Cuối cùng cả mẹ và con sức khỏe cũng ổn định.

Giờ đây, bé trai Lê Trương An Phúc đã khỏe mạnh, phát triển bình thường, trong niềm hạnh phúc của cả gia đình và bác sĩ.

Phương Trang