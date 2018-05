Một bợm nhậu tử vong vì uống cồn y tế thay rượu

Theo bác sĩ ở Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bệnh nhân nam 64 tuổi ở Thanh Hóa bị ngộ độc methanol rất nặng.

Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm cho biết, bệnh nhân đã mua cồn sát trùng loại 500 ml về uống thay rượu. Khi được người nhà đưa vào viện, tình trạng bệnh nhân đã rất nặng, hôn mê, tụt huyết áp, dấu hiệu nhiễm toan nặng là biểu hiện ngộ độc methanol, não bị phù căng cả hai bên. Nồng độ methanol trong máu bệnh nhân 210 mg/dL, gấp nhiều lần so với nồng độ có thể gây tử vong cho người là 40-50 mg/dL.

Bệnh nhân được cấp cứu, hồi sức, lọc máu thải độc, dùng các thuốc giải độc. Tuy nhiên, do bệnh nhân đến viện muộn, não tổn thương quá nặng, nên gia đình xin về để mất tại nhà.

Tình trạng ngộ độc methanol có xu hướng tăng gần đây. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tiếp nhận một số bệnh nhân ngộ độc methanol do uống cồn y tế, trong đó có người tử vong, có người bị di chứng não. Ngoài nguyên nhân uống phải loại rượu không rõ nguồn gốc còn có những người uống cồn y tế pha thay rượu do nghiện rượu, thiếu rượu để uống hoặc hiểu nhầm cồn y tế an toàn.

Methanol vào trong cơ thể chuyển hóa thành chất độc, phát tác chậm, 1-2 ngày sau khi uống các biểu hiện bên ngoài mới rõ rệt. Uống rượu liên tục với liều dù không cao, song methanol tích lũy dần gây tổn thương cho người bệnh. Đa số bệnh nhân ngộ độc methanol nhập viện muộn, đã có biểu hiện mờ mắt (thậm chí mù), hôn mê, rối loạn chuyển hóa nặng, tổn thương não, hoại tử não. Những bệnh nhân thoát chết cũng để lại di chứng não, mắt.

