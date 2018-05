'Một chiếc quần lót không nên mặc suốt cả ngày'

Tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Phó trưởng khoa Sản A - Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM và ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có mặt tại tòa soạn VnExpress, sãn sàng tư vấn cùng độc giả.

Trên cơ thể phụ nữ, vùng kín ẩn náu rất nhiều vi khuẩn, chỉ đứng sau ruột già. Trong đó, 20%-30% là vi khuẩn có hại, có thể gây bệnh phụ khoa cho chị em. Chia sẻ với độc giả trong buổi "tư vấn trực tuyến về bệnh phụ khoa" chiều 25/9, bác sĩ Lê Thị Thu Hà và Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đều cho rằng việc chị em mặc quần lót quá chật, vải quần không có tính thấm cao, thụt rửa sâu trong âm đạo, dùng nước không rõ nguồn để tắm rửa, vệ sinh, quan hệ tình dục không an toàn, không thay quần lót hay miếng lót vệ sinh sau 4 tiếng một lần… là những yếu tố góp phần tạo nguy cơ giúp hại khuẩn sinh sôi nảy nở và gây ra những hậu quả khó lường.

- Mình thấy Hà rất tự tin và thoải mái khi lên sân khấu hoặc trước đám đông. Vậy cho mình hỏi Hà có bí quyết gì để luôn rạng rỡ và thoải mái như vậy? (Mai Thương, 30 tuổi) - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Chào độc giả VnExpress! Để có sự tự tin chắc hẳn ai cũng cần có một sức khỏe tốt. Bí quyết của Hà rất đơn giản đó chính là ý thức bản thân và luôn chăm tập thể dục hằng ngày. Nhưng Hà cũng có một bí mật muốn chia sẻ, vì công việc phải di chuyển rất nhiều và là một phụ nữ nên Hà chăm sóc và để ý rất kỹ bên ngoài lẫn "bên trong" cơ thể của mình. Hà mong Thương luôn vui khỏe và cũng đừng bỏ qua những bước căn bản giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.

- Em năm nay 31 tuổi chưa lập gia đình và chưa có con. Em bị viêm lộ tuyến cổ tử cung 2 năm. Cứ 3 tháng định kỳ là em đi tái khám và đặt thuốc cũng trên 15 lần nhưng bệnh vẫn không hết. Cho em hỏi cứ đặt thuốc và để lâu như vậy có sao không? Có khó thụ thai không? và làm cách nào để trị hết bệnh mà không ảnh hưởng đến khả năng có con? Thỉnh thoảng em hay bị ngứa âm đạo và có nhiều dịch màu trắng đục nhất là giữa chu kỳ kinh nguyệt như vậy có sao không? (Lê Gia Linh, Linh Xuân, Thủ Đức)

- Tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Phó trưởng khoa Sản A - Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM:

Chào em! Lộ tuyến cổ tử cung là hiện tượng sinh lý, mô tuyến ở lổ trong cổ tử cung bị lộ ra bên ngoài, vì vậy sẽ có hiện tượng tăng tiết dịch. Viêm lộ tuyến cổ tử cung là tình trạng bội nhiễm trên nền cổ tử cung lộ tuyến. Chỉ điều trị khi có viêm lộ tuyến cổ tử cung. Có khá nhiều trường hợp có sự nhầm lẫn giữa lộ tuyến và viêm lộ tuyến, nếu lạm dụng việc đặt thuốc sẽ làm thay đổi môi trường âm đạo và dễ gây viêm hơn. Bạn nên giữ vệ sinh sạch sẽ vùng kín, nếu có những triệu chứng như ngứa ngấy khó chịu, huyết trắng nhiều đổi màu vàng xanh thì lúc đó cần khám và điều trị. Bình thường bạn nên khám phụ khoa định kỳ mỗi 6 tháng một lần.

Giữa kỳ kinh là ngày rụng trứng, nên có sự tăng tiết dịch nhiều hơn so với bình thường đó là sinh lý và bạn không phải lo lắng.

- Chị Hà ơi, em là fan của chị. Em rất thích phong cách chị trình diễn trên sân khấu, đặc biệt là lúc nhảy, máu lửa lắm chị. Chị ơi, vào những "ngày ấy" thì chị làm cách nào để bảo vệ mình và có thể thoải mái để trình diễn chị. Em cảm ơn chị. (Trương Ngọc Yến, 27 tuổi)

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Chào em,

Đúng là thật bất tiện nếu những ngày diễn lại trùng với những "ngày ấy". Thế nên điều cần thiết phải lựa chọn sản phẩm phù hợp giúp khô thoáng và không mang mầm bệnh đến cho mình. Ngoài những ngày ấy thì những ngày bình thường, khi trình diễn hay đi lưu diễn, Hà thường mang theo bên mình và sử dụng miếng lót vệ sinh hằng ngày có chức năng kháng khuẩn của Kotex để thoải mái hơn và giữ vệ sinh sạch sẽ giúp mình tự tin hơn. Biết em quý chị nên chị mới chia sẻ những "bí mật" của mình đấy nhé!

- Em đi khám bác sĩ cho thuốc đặt. Em đặt buổi tối, đưa sâu tận vào trong. Nhưng, sáng thức dậy, khi đi tiểu thấy viên thuốc đi ra theo. Cho em hỏi, vậy đặt thuốc cả đêm sao không thấy tan ra. Vỉ thuốc em mua có 10 viên nhưng em sơ ý em làm mất 1 viên, vậy có sao không. Mong bác sĩ giúp đỡ. Em cảm ơn bác sĩ nhiều. (Nguyen Phuong Lien, 47 tuổi, 216 Phan Dang Luu. PN. Tp.HCM)

- Bác sĩ lê Thị Thu Hà:

Chào Liên. Những viên thuốc đặt dạng viên nén nên nhúng nước vừa ướt trước khi đặt sâu vào trong âm đạo. Khi đặt, thuốc sẽ tan ra và được hấp thu một phần, phần còn lại sẽ chạy ra ngoài. Nếu em bị mất 1 viên thuốc trong 10 viên sẽ không đáng lo ngại.

- Em có hiện tường trước mỗi kỳ kinh nguyệt là âm đạo của em tiết ra dịch màu nâu và kéo dài khoảng 3-5 ngày. Cho em hỏi hiện tượng này là gì? Em có đi khám nhưng bác sĩ có xét nghiệm và bảo là không sao. Nhưng em vẫn thấy lo. Mong bác sĩ giải thích giúp em ạ. (Nguyễn Thị Ngọc, 25 tuổi, 104, KP 11 Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai)

- Bác sĩ lê Thị Thu Hà:

Ngọc thân mến! Khoảng vài ngày trước khi hành kinh, do nội tiết sinh dục nữ giảm xuống, nên nội mạc tử cung bắt đầu bong tróc ra, gây chảy máu. Nếu hiện tượng bong tróc không đồng loạt, khi đó chảy máu rất ít và đủ thời gian để máu chuyển hóa từ đỏ qua nâu. Do đó, em sẽ thấy ra ít dịch màu nâu và kéo dài 3-5 ngày và sau đó kinh nguyệt mới nhiều. Em đã khám phụ khoa và được xét nghiệm với kết quả bình thường là yên tâm rồi em ạ.

- Gửi chị Hồ Ngọc Hà, lúc nào trông chị cũng xinh tươi, chị chia sẻ bí quyết giúp em được không ạ? Có cần phải nhiều tiền thì mới được như vậy không chị? (Châu Khanh, 24 tuổi)

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Phải công nhận có tiền thì mình mới tươi được đúng không. Hà cũng thế, khi nào có nhiều việc, đồng nghĩa mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn lúc không có việc thì chắc chắn sẽ tươi như hoa. Nhưng không có nghĩa mình phụ thuộc vào nó. Và cũng chưa chắc ai có nhiều tiền thì đều đẹp. Hà sẽ đưa ra một ví dụ về cách làm đẹp của mình để bạn thấy Hà có mất nhiều tiền hay không nhé: 1-2 tiếng mỗi ngày cho Yoga, 1 tiếng tập luyện chuẩn bị show diễn buổi tối. Nếu trong tuần có ngày nào rảnh Hà sẽ để cho da được nghỉ ngơi và đắp mặt nạ bằng sữa tươi và các loại trái cây thông dụng.

Hà xin khẳng định rằng chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ để mong rằng mình có một ngoại hình dễ nhìn hơn nên chưa bao giờ cần nhiều tiền để đầu tư vào nó. Một thực tế cho thấy rằng rất nhiều người mù quáng thấy trên báo chí ai cũng có ngoại hình ưa nhìn nên dễ hiểu lầm tất cả đều thẩm mỹ. Vì vậy đã vung tiền để "mua" cho mình nhan sắc và kết quả thì lại không như ý. Thế nên Hà khuyên các bạn trẻ hãy luôn "mua" cho mình sức khỏe tự nhiên, sẽ luôn cho bạn sự lâu dài còn nhân tạo chỉ là trước mắt. Và muốn có được nụ cười tươi thì phải là nụ cười tự nhiên.

Chăm sóc sức khỏe từ bên trong là bí quyết giúp nữ ca sĩ Hà Hồ giữ được nét tươi trẻ.

- Em lập gia đình được 1 tháng, nhưng suốt 1 tháng quan quan hệ giữa em và chồng không như ý muốn. Vợ chồng em yêu nhau 4 năm và cưới rất hạnh phúc. Em cũng có cảm giác muốn quan hệ. Thế nhưng âm đạo em rất khô và khi quan hệ thì không có cảm giác gì. Vì âm đạo khô nên chồng em bị đau. (Phạm Mai Khanh, 26 tuổi, Bình Chánh, TP HCM)

Chồng em cũng 26 tuổi.



- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Khô âm đạo do nhiều nguyên nhân gây nên: do viêm nhiễm, thiếu nội tiết estrogen, căng thẳng, tâm lý sợ đau hoặc bản thân đã từng bị co thắt và đau do những lần quan hệ trước đó. Khi khô âm đạo sẽ gây ra tình trạng giao hợp khó khăn, dễ bị tổn thương niêm mạc âm đạo, từ đó đưa đến những bệnh lý phụ khoa. Người chồng cũng khó khăn trong quan hệ và dễ bị tổn thương bên ngoài dương vật. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Vì vậy em cần khám phụ khoa để bác sĩ xác định nguyên nhân, từ đó có hướng xử trí thích hợp.

- Mỗi tháng trước ngày hành kinh và trong những ngày ấy em đau bụng dữ dội, kinh ra rất nhiều và kéo dài trên một tuần. Em đã đi khám nhưng bác sĩ nói em không có bệnh. Vậy em phải làm gì để giảm bớt những triệu chứng, em đã lập gia đình và có 1 bé. Trước khi chưa sanh bé em không bị như vậy? (Cao Thị Bích Vân, 32 tuổi, Bình Chánh)

- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Chào Vân! Em bị đau bụng kinh dữ dội, kinh ra rất nhiều và kéo dài trên một tuần, theo y khoa được gọi là thống kinh, cường kinh và rong kinh. Vì em không cho biết thông tin em đang sử dụng biện pháp tránh thai nào và vì em đã đi khám mà không có bệnh lý phụ khoa thì có thể nghĩ đến do sử dụng vòng tránh thai, hoặc sự co thắt tử cung do lượng máu kinh nhiều gây đau bụng.

Kinh kéo dài có thể do rối loạn nội tiết. Nói chung em nên khám lại để được xử trí vì khi kinh ra nhiều, kéo dài như thế sẽ làm mất máu và gây thiếu máu.

700 câu hỏi được độc giả VnExpress đặt cho các vị khách mời trong 20 phút đầu của buổi tư vấn.

- Mình thấy sau những lời chê bai hay những tin tức xuất hiện trên báo viết những điều không hay về bạn, lập tức bạn sẽ phản hồi bằng cách im lặng với báo giới nhưng lại phản pháo trên facebook cá nhân. Bạn có thể lý giải điều này? (Tra My)

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Chắc hẳn trong cuộc sống bạn cũng phải có đôi lần giải thích những hiểu lầm của người khác nói về bạn đúng không? Hà cũng vậy thôi. Sẽ có khán giả hiểu và cũng sẽ có những đối tượng không hiểu. Từ trước đến nay Hà vẫn luôn chọn cho mình cách nói ít làm nhiều nhưng không có nghĩa lúc nào cũng chấp nhận những câu chuyện không đúng về mình. Có thể trong văn viết, khi Hà thể hiện trên Facebook, mỗi người đọc sẽ là một trạng thái khác nhau. Có người cho rằng đó là sự giận dữ, ích kỷ, háo thắng nhưng cũng có người từ đó mà hiểu ra được câu chuyện đúng sai ở đâu. Tất nhiên Hà luôn biết bản thân mình còn nhiều lắm những thiếu sót nhưng với sự trưởng thành của mình, Hà tin tưởng những phản pháo của mình chỉ mong tìm ra những sự thật, đúng sai, và cũng không bao giờ đụng chạm đến một ai khác. Hà cũng sẽ lưu ý góp ý của bạn.

- Từ khi sinh Subeo, lịch làm việc của Hà có thay đổi nhiều? Thời gian nào Hà dành cho bé? (Tran anh mai, 24 tuổi)

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Phải công nhận từ khi có em bé, mình biết quý trọng hơn về thời gian, tình cảm gia đình và trân trọng từng giây phút đoàn tụ của người thân. Không biết khi bạn có em bé thì sẽ thế nào còn với riêng Hà, công việc vẫn phải tiếp tục để biết rằng mình đang tồn tại. Và hơn hết, phải làm việc để vun đắp cho cuộc sống sau này. Nhưng Hà vẫn luôn duy trì thói quen trong một ngày nếu không đưa con đi học được thì phải đón con, vệ sinh cho con hằng ngày, trò chuyện và hỏi về thời gian trong ngày của con. Được nhìn thấy ánh mắt vui mừng khi con nhìn thấy mình đứng ở cửa lớp là cả một sự hạnh phúc của Hà. Vì công việc của Hà hầu như là do Hà quyết định về thời gian nên cũng không quá khó khăn trong việc sắp xếp. Và cho dù bận rộn thế nào thì với Hà trên hết vẫn là con của mình.

- Do có ít điều kiện thay băng vệ sinh trong ngày, xài 1 băng vệ sinh suốt nguyên ngày có được không thưa bác sĩ? (Hoàng Mai Liên, 28 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Liên thân mến! Để giữ vùng kín luôn khô thoáng và sạch, các chị em phụ nữ nên giữ vệ sinh đúng cách. Bình thường, nếu có điều kiện, các bạn gái nên rửa bằng nước sạch và thấm khô sau khi đi vệ sinh. Cần thay mới quần lót vài lần trong một ngày. Vào ngày "đèn đỏ", nên thay mới băng vệ sinh mỗi 4 giờ hoặc khi băng thấm ướt. Các bạn cũng đừng quên rửa bằng nước sạch vùng kín sau khi đi vệ sinh. Nếu bạn để băng vệ sinh quá 6 giờ sẽ có nguy cơ viêm nhiễm vùng kín.

Vào những ngày bình thường, nếu bạn không có điều kiện vệ sinh hoặc thay mới quần lót, giải pháp miếng lót vệ sinh hàng ngày là phù hợp. Bạn cũng nên lưu ý thay mới miếng lót vệ sinh hàng ngày mỗi 4-6 giờ.

Hiện nay trên thị trường có loại miếng lót vệ sinh mỗi ngày có tính năng kháng khuẩn, kháng vi nấm và mùi hôi.

- Xin bác sĩ hướng dẫn cách uống thuốc tránh thai khẩn cấp? Có thể uống tối đa bao nhiêu lần trong khoảng thời gian là bao lâu? (Hồ Hoài Yến, 22 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên dùng trong trường hợp "khẩn cấp", ví dụ dùng bao bao su bị thủng, chồng công tác xa lâu ngày mới về một lần... Hiện nay trên thị trường có 2 loại thuốc tránh thai khẩn cấp: loại 2 viên và loại 1 viên với liều gấp đôi. Sau khi quan hệ, em uống càng sớm càng tốt. Hiệu quả ngừa thai của thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ đạt khoảng 75%. Ngoài ra, thuốc còn có thể gây ra rối loạn kinh nguyệt. Trong một tháng, bạn không uống quá 4 lần.

Bác sĩ Lê Thị Thu Hà

- Sau khi sinh mình đã tăng 10 kg, dù đã tập thể dục mỗi ngày 30 phút, nhưng vẫn chỉ giảm được 2 kg. Hà có thể “bật mí” bí quyết cũng như chế độ ăn để giảm cân? Cảm ơn Hà. (Ho minh hien, 25 tuổi)

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Đây là vấn đề đau đầu của các bà mẹ đúng không? Vì quan niệm của chúng ta là phải ăn thật nhiều lúc mang bầu thì con mới có đủ sức khỏe và cân nặng nên sau khi sinh, các mẹ hầu hết đều bị mất kiểm soát về cân nặng. Theo Hà nghĩ quan niệm này không hoàn toàn đúng, chúng ta chỉ nên ăn những đồ có chất bổ, uống thuốc là đủ. Sau khi sinh Hà cũng vẫn kiêng cữ giống như mọi người. Tuy nhiên Hà cũng có thể chia sẻ những bí quyết riêng của mình cho bạn: Một tuần sau khi sinh Hà thường xuyên sử dụng gen bụng trong 3 tháng đầu, ngay cả lúc ăn. Sau 6 tuần Hà đã tập yoga nhẹ nhàng. Và tất nhiên là không thể nào ăn uống mất kiểm soát. Hà nghĩ 30 phút của chị không biết có đủ hay không nếu như chị chỉ tập những động tác nhẹ. Ngoài ra, muốn giảm cân nhiều phải có ý thức trong việc ăn uống, nên tập trung ăn nhiều rau, cá và uống nước thật nhiều. Dành thời gian cho các lớp Hot Power Yoga hoặc chạy bộ, chắc chắn trong một tháng chị sẽ giảm nhiều cân nhưng không mất đi năng lượng. Chúc chị trẻ và khỏe.

- Vật bất ly thân để giữ gìn sức khỏe vùng V, mà Hà thường để trong túi xách đó là gì? (Hoang Minh hue, 23 tuổi)

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Chắn chắc đó là miếng lót Kotex kháng khuẩn hằng ngày rồi. Hà nghĩ nhiều bạn gái cho rằng sử dụng miếng lót sẽ không an toàn. Như vậy là sai. Chúng ta cần hiểu rằng nó sẽ giúp cho mình tránh các căn bệnh về vùng V. Nếu thay và vệ sinh 4-6 tiếng mỗi lần nó sẽ giúp mình thoải mái, tự tin, năng động hơn.

- Em có thói quen pha nước muối loãng vệ sinh vùng V, thói quen này có tốt không? Vì sao? (nguyễn Hằng, 28 tuổi, nguyenhang090807@yahoo.com)

- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Chào Hằng! Âm đạo bình thường có độ pH trong khoảng 3,8-4,8, nhờ vậy" vùng kín" của bạn được bảo vệ. Nước muối pha loãng có tính kiềm, nếu sử dụng thường xuyên sẽ làm thay đổi độ pH của "vùng V", khiến vùng này dễ bị viêm nhiễm.

- Là một ca sĩ hàng đầu và đang ở đỉnh cao nên việc giữ gìn sức khỏe luôn được chú ý. Ngoài môn Yoga Hà còn tham gia môn thể thao nào? (honganh32423@gmail.com, 25 tuổi)

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Hà rất ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân. Vì thế các thành viên trong gia đình Hà đều yêu thích tập thể dục. Hà và mẹ là những tín đồ của Yoga. Với Hà Yoga đã đủ mang lại cho Hà không những sức khỏe mà tinh thần tốt. Và với tính chất công việc cũng rất bận rộn nên Hà cũng chỉ đủ để sắp xếp đến với Yoga. Hà đã song hành cùng nó hơn 5 năm nay. Tất nhiên lâu lâu cả gia đình cũng tổ chức những chuyến đi biển, đi bơi... Hà nghĩ bạn cũng nên tìm cho mình một môn thể thao yêu thích để giảm stress và "mua" sức khỏe cho mình.

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà

- Hiện nay trên thị trường có nhiều miếng lót vệ sinh hàng ngày. Khi chọn mua em nên chú ý điểm gì để khi dùng đảm bảo sức khỏe cho "cô bé"? (Le Hoang Lam, 24 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Chào Lam! Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại miếng lót vệ sinh hàng ngày. Việc chọn lựa loại nào để đảm bảo sức khỏe cho "cô bé" là điều cần thiết. Những yếu tố cần lưu ý như miếng lót phải có tính thấm hút cao, bề mặt coton mềm mại, màng đáy thoáng khí và có thương hiệu uy tín trên thị trường.

- Chào bác sĩ !

Năm nay cháu 20 tuổi, chưa có gia đình. Cháu có kinh nguyệt 6 năm rồi nhưng không đều, có lần 3 tháng mới có, ngay cả khi không có căng thẳng và mọi sinh hoạt đều bình thường. Cháu đi khám bác sĩ bảo bị buồng trứng đa nang. Cháu rất lo lắng. Vậy xin bác sĩ tư vấn giúp cháu, nếu cháu chưa có ý định lập gia đình thì có phải chữa ngay không ạ, để lâu có sao không ? Cảm ơn bác sĩ ! (Hoàng Ngọc Khánh, 21 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Chào em! Hội chứng buồng trứng đa nang thường gây rối loạn kinh nguyệt (kinh thưa, rong kinh) và khó rụng trứng nên khó thụ thai. Bản thân buồng trứng đa nang không phải là bệnh, nên em không cần phải chữa trị nếu không bị rong kinh và chưa có nhu cầu có con. Kinh thưa không gây ảnh hưởng đến sức khỏe vì vậy không cần thiết phải điều trị, tuy nhiên nếu rong kinh cần phải điều chỉnh vì có nguy cơ thiếu máu.

- Các thói quen chăm sóc cơ thể, làm đẹp và cả vệ sinh “vùng V” của Hà có những thay đổi nào sau khi có con? (Dang minh ha, 24 tuổi)

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Trước khi sinh Hà rất ít khi quan tâm đến "vùng V" của mình vì hầu như không có dấu hiệu gì bất thường xảy ra. Sau khi sinh, rõ ràng mọi thứ thay đổi rất nhiều, do đó không những mình phải vệ sinh nhiều hơn mà còn phải khám phụ khoa định kỳ. Vì có thể bây giờ chưa có dấu hiệu gì nhưng chỉ cần một tháng sau mọi chuyện đã khác. Hà mong tất cả phụ nữ hãy luôn ý thức bảo vệ trước khi quá muộn vì sự chủ quan của mình.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

- Sang trọng và kiêu kỳ là những gì khán giả biết về Hồ Ngọc Hà qua sách báo nhưng thực tế, Hà là một người thế nào? (Nguyen thanh Nu, 22 tuổi)

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Thực tế còn thiếu nhiều lắm đấy: mong manh nhưng không dễ vỡ, niềm nở và không hững hờ... (cười). Hà quan niệm sống có bao lâu mà kiêu kỳ làm gì. Còn sang trọng thì Hà không đám nhận vì cái này không phải cố là có được. Thật ra Hà luôn nghĩ rằng cứ hòa đồng, dễ chịu và biết chia sẻ thì cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy thì tại sao cứ phải làm màu cho mệt. Có thể gương mặt mình không mang vẻ đẹp ngây thơ nai vàng ngơ ngác nên dễ bị hiểu nhầm là khó gần. Bạn cứ thử gặp Hà một lần sẽ thích ngay mà.

- Mình hay phải đi công tác, những lần đó mình thường mặc quần dùng một lần kèm miếng lót vệ sinh hàng ngày, dùng như thế trong thời gian dài có ảnh hưởng gì không? (Trịnh Hương Chi, 24 tuổi, cần thơ)

- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Chào bạn Chi. Nếu bạn không có điều kiện chăm sóc vùng kín bằng cách rửa nước sạch và thấm khô sau mỗi lần đi vệ sinh thì bạn có thể dùng quần lót một lần kèm miếng lót vệ sinh hàng ngày. Tuy nhiên, bạn lưu ý thay mới sau mỗi 4 giờ. Vào buổi tối, bạn tắm rửa và để thông thoáng vùng kín. Bạn không nhất thiết sử dụng quần lót một lần và miếng lót vệ sinh hàng ngày vào ban đêm.

- Bác sĩ cho cháu hỏi, cháu vừa mới hành kinh xong. Nhưng cháu tập thể dục (cháu tập các động tác hơi mạnh), sau đó cháu bị đau bụng dưới và bị ra máu... Cháu lo lắm, không biết như thế có bị gì không có ảnh hưởng tới việc sinh em bé sau này không? (Đỗ Thị Ánh Mai, 25 tuổi, Đội 2 - Thôn Phú Thọ - Xã An Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình)

- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Chào em! em vừa mới hành kinh xong, khi đó trong lòng tử cung có thể còn đọng 1 ít huyết. Khi tập động tác thể dục hơi mạnh, sự co thắt cơ ở vùng bụng có thể làm tăng áp lực bên trong ổ bụng, co thắt cơ tử cung và đẩy máu đọng ra bên ngoài. Do đó, em có cảm giác đau bụng dưới và ra máu âm đạo. Hiện tượng này không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau.

- Là phụ nữ vừa chăm sóc con, vừa việc nhà và vừa phải làm việc đã khiến cơ thể mệt mỏi. Bí quyết nào khiến Hà đủ lực để đảm đương cả ba công việc ấy? (le xuan hien, 23 tuổi)

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Hà nghĩ chẳng có ai đủ sức và thời gian để làm tròn những công việc mà bạn nói trên. Có thể cố cũng được nhưng chưa chắc kết quả như ý muốn. Không những thế mà có thể khiến bạn mệt mỏi, trở nên cáu gắt với những người xung quanh khi không còn thời gian dành cho bản thân mình. Bản thân Hà công việc đã chiếm rất nhiều thời gian nên hầu như việc nhà đã có người giúp. Mình chỉ dọn dẹp khi có thời gian và sắp xếp mọi thứ trong nhà. May mắn cho Hà khi có bà ngoại vẫn còn khỏe mạnh và luôn thương con cháu nên phụ giúp Hà theo sát cậu con trai. Hà nghĩ mình phải cố gắng hết sức sắp xếp tinh tế, khéo léo, tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh gia đình. Nếu không thì hãy khéo léo trong việc trò chuyện cùng chồng để cùng chia sẻ công việc nhà. Và hãy dành một ít thời gian cho bản thân, chỉ một ít thôi cũng sẽ giúp cho bạn bớt mệt mỏi và tự tin trong công việc.

- Chào bác sĩ, em hiện có bầu 4 tháng, gần đây em thấy cửa mình và vùng kín đau rát, đặc biệt khi vợ chồng gần gũi nhau, xin bác sĩ cho biết em bị viêm nhiễm gì không ạ, và đang bầu như vậy thì dùng thuốc gì để chữa trị được, em cảm ơn bác sĩ! (Nguyễn Thị Hoa, 25 tuổi, Ninh Thuận)

- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Chào Hoa! Khi mang thai, do nội tiết thai kỳ làm sức đề kháng của người mẹ giảm, đồng thời pH âm đạo sẽ tăng lên. Do vậy, các thai phụ dễ bị viêm nhiễm vùng kín, đặc biệt dễ bị nhiễm nấm. Khi đó, thai phụ sẽ bị đau rát vùng kín, thậm chí tiểu gắt sau khi quan hệ. Thai của em được 4 tháng, việc dùng thuốc để điều trị viêm nhiễm vùng kín là có thể. Em cần đi khám thai để bác sĩ nhận định tình trạng viêm nhiễm để có kế hoạch điều trị cụ thể.

Bác sĩ Lê Thị Thu Hà

- Chào chị Hồ Ngọc Hà. Em là fan hâm mộ của chị nhưng là sinh viên nên không có điều kiện tham gia các chương trình ca nhạc của chị. Sắp tới chị có tham gia chương trình nào để em có cơ hội gặp được chị trực tiếp được không ạ? (Quỳnh Trâm, 21 tuổi, TP HCM)

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:

Cảm ơn em. Trong suốt tháng 10 chị có tham gia chương trình "Một phút quan tâm, ba lần bảo vệ" diễn ra tại một số trường đại học TP HCM và Hà Nội. Em có thể gặp chị bằng cách đến tham gia chương trình. Đặc biệt là nếu em tích cực tham gia mọi hoạt động thì em sẽ là một trong những người cùng chị tham gia các buổi gặp gỡ với các bạn sinh viên. Hãy truy cập vào website http://kotexhangngay.com để biết thêm chi tiết em nhé.

- Dùng miếng lót hàng ngày bao nhiêu miếng trong ngày là đủ, thưa bác sĩ? Em phải dùng thế nào cho tiết kiệm, kinh tế nhưng vẫn đảm bảo sạch sẽ. (Trần Thanh Hà, 25 tuổi, 109 nguyen bieu q5)

- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Chào Thanh Hà! Tôi hoan nghênh em có tính tiết kiệm trong thời buổi kinh tế thị trường đang gặp nhiều khó khăn như thế này.



Bình thường em nên rửa vùng kín bằng nước sạch và thấm khô bằng khăn sạch sau mỗi lần đi vệ sinh. Em nên thay mới quần lót vài lần trong ngày. Tuy nhiên, nếu em không có điều kiện để chăm sóc vùng kín như trên, khi đó em có thể dùng miếng lót vệ sinh hàng ngày trong khoảng thời gian nhất định. Chẳng hạn em phải công tác bên ngoài liên tục 6-8 giờ, như vậy em có thể sử dụng 2 miếng lót vệ sinh trong mỗi ngày (thay mới mỗi 4 giờ một lần).



- Chị Hà và bác sĩ ơi! Chia sẻ cháu cách chăm sóc "cô bé" tốt nhất, đặc biệt trong những ngày ấy nhé. Em cảm ơn (Đỗ Thị Ánh Mai, 25 tuổi, Thôn Phú Thọ - Xã An Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình)

- Bác sĩ Lê Thị Thu Hà:

Chào Mai. Để chăm sóc "cô bé" tốt nhất, điều quan trọng là giữ "cô bé" luôn khô thoáng, sạch. Vì vậy, em cần rửa bằng nước sạch và thấm khô bằng khăn sạch sau mỗi lần đi vệ sinh, thay mới quần lót vài lần trong ngày, chọn quần lót với chất liệu có tính thấm hút cao, tránh mặc quần quá chật. Đặc biệt vào những ngày đèn đỏ, ngoài việc rửa sạch và thấm khô sau khi đi vệ sinh, em cần thay mới băng vệ sinh mỗi 4 giờ hoặc khi băng thấm ướt. Nên uống nhiều nước và ăn trái cây tươi.

Vào những ngày bình thường nếu em không có điều kiện chăm sóc cô bé theo cách đã nêu trên thì miếng lót vệ sinh hàng ngày là giải pháp phù hợp. Em lưu ý cần thay mới miếng lót vệ sinh hàng ngày mỗi 4 giờ để loại bỏ những vi khuẩn vừa sinh ra trong khoảng thời gian trên. Điều quan trọng em nên lựa chọn miếng lót vệ sinh hàng ngày sao cho đảm bảo sức khỏe của "cô bé".

Những điểm cần lưu ý trong việc lựa chọn này là em nên chọn miếng lót có thương hiệu uy tín trên thị trường, sản phẩm có tính thấm hút cao, bề mặt mềm mịn, mặt đáy khô thoáng. Hiện nay trên thị trường có các loại miếng lót vệ sinh hàng ngày có tính năng kháng khuẩn, kháng vi nấm và mùi hôi.

Mỗi ngày, các bạn gái chỉ cần dừng lại một phút quan tâm, bổ sung kiến thức chăm sóc "cô bé", bạn đã được 3 lần bảo vệ khỏi vi khuẩn, vi nấm và mùi hôi.

Chúc quý độc giả VnExpress có nhiều sức khỏe - hạnh phúc và niềm vui!

