Một quân nhân hành hung bác sĩ bị cảnh cáo về mặt Đảng

Ngày 31/3, bệnh nhân được đưa vào khoa Nội tổng hợp với biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, chân tay tê bì. Các bác sĩ đang làm các bước cần thiết để điều trị thì bệnh nhân kêu đau và tê tay. Người chồng liền gọi bác sĩ, điều dưỡng ca trực vào và to tiếng lăng mạ, dúi đầu một nữ cán bộ y tế.

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã thành lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra đánh giá quy trình liên quan sự việc. Theo lãnh đạo khoa Nội tổng hợp, bệnh nhân vào viện trong tình trạng bị co quắp và tê tay nhưng tỉnh táo, môi hồng, gọi hỏi vẫn trả lời. "Các bác sĩ đã giải thích với người nhà là tình trạng không quá nghiêm trọng, nhưng có thể do người nhà không hiểu nên to tiếng", lãnh đạo khoa chia sẻ.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, ngày 4/5 cho biết đã xác minh nhân thân người chồng hành hung cán bộ y tế. Theo đó, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 (quân khu 1) xác định người hành hung là một quân nhân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn căn cứ vào kết quả điều tra này đã kiểm điểm, cảnh cáo về mặt Đảng và Chính quyền, không nâng lương năm 2018 với người có hành vi vi phạm. Quân nhân này cũng đã xin lỗi bệnh viện.

Phương Trang