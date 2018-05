Một thanh niên vào viện cấp cứu với cái bát buộc chặt trên bụng

Thanh niên bị bạn gái ghen tuông đâm dao vào lưng / Nam sinh bị dao đâm thủng phổi

Các vết thương chí mạng đến nỗi bệnh nhân bị xổ nội tạng ra ngoài và mất máu cấp. Người nhà đã dùng một cái bát úp lên phần ruột bị xổ và dùng khăn quấn chặt lại trước khi đưa nạn nhân đến viện. Bệnh nhân được phẫu thuật khẩn cấp.

Bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ còn phát hiện bệnh nhân bị thủng nhiều đoạn ruột non, mạc nối và tổn thương mạch máu gây xuất huyết ổ bụng. Sau hai giờ phẫu thuật, bệnh nhân trong tình trạng ổn định.

Người nhà cho biết trước đó bệnh nhân xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên và bị đâm nhiều nhát dao ở bụng. Các bác sĩ cho biết, có rất nhiều trường hợp bị thương xổ nội tạng do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt hoặc do đả thương... nhưng người nhà thường bối rối không biết cách sơ cứu dẫn đến nạn nhân mất nhiều máu và tổn thương ruột, phải cắt bỏ đoạn ruột dài, nhiễm trùng ổ bụng… Bệnh nhân này may mắn được người nhà xử lý vết thương ban đầu một cách nhanh chóng, đơn giản nhưng hiệu quả và vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống.

Lê Nga