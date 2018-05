Mù mắt vì gặp nạn khi chơi golf

Ngay lập tức người đàn ông này được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, Trưởng khoa Chấn thương (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết, quả bóng golf đập vào mắt trái quá mạnh khiến nhãn cầu bị vỡ, toàn bộ tổ chức nội nhãn bị lộ ra ngoài. Nếu nạn nhân chỉ bị rách giác mạc thì còn có cơ hội ghép giác mạc để cứu mắt trái, tuy nhiên, trong trường hợp này các tổ của mắt bị chấn thương, dập nát nên chỉ có thể phẫu thuật bảo tồn mắt để đảm bảo thẩm mỹ. Đến nay sau gần một tuần điều trị, chiều 6/2, bệnh nhân đã được xuất viện. Thị lực bên phải vẫn 10/10, nhưng mắt trái thì bị mù hẳn. Cũng theo bác sĩ Quốc Anh, hỏng mắt do chơi golf là một tai nạn hiếm gặp do nhu cầu chơi golf chưa nhiều như các môn thể thao khác. Bệnh viện từng tiếp nhận khá nhiều ca chấn thương mắt do chơi cầu lông, chơi tennis... Nạn nhân thường là những người ở tuổi trung niên, sau giờ làm việc có thói quen chơi thể thao nhưng do trời tối, tầm nhìn hạn chế nên dễ bị nạn. Phương Trang