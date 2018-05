Muốn khỏe đẹp hãy uống một ly nước chanh mỗi ngày

Lợi ích của nước mía / 10 thực phẩm giúp tăng tuổi thọ

Mọi người thường thích dùng các loại đồ uống nóng ấm vào buổi sáng như trà hay cafe, nhưng bạn hãy thử bắt đầu một ngày mới với một ly nước chanh ấm xem sao. Chỉ cần nửa quả chanh tươi vắt vào một ly nước rồi uống, hoặc thậm chí chỉ cần nhâm nhi nửa quả chanh mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy sức khỏe và làn da của mình được cải thiện rõ rệt, theo Fitnea.

Hỗ trợ chức năng miễn dịch

Chanh chứa hàm lượng Vitamin C và chất chống oxy hóa cao, có vai trò hỗ trợ chức năng miễn dịch của cơ thể, làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Axit ascorbic (hay sinh tố C, vitamin C) trong trái chanh có tác dụng chống viêm, được dùng để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân hen suyễn hoặc mắc các triệu chứng hô hấp khác. Axit ascorbic còn giúp hấp thụ sắt trong cơ thể, mà sắt đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch. Chanh cũng chứa saponin được chứng minh có đặc tính kháng khuẩn, giúp ngăn chặn bệnh cúm và cảm lạnh.

Bạn muốn khỏe đẹp? Hãy bắt đầu ngày mới với một ly nước chanh. Ảnh: Fitnea.

Kiềm hóa cơ thể

Mặc dù vị chua của loại trái cây này khiến chúng ta tưởng chanh mang tính axit, nhưng thực tế chanh là một trong các loại thực phẩm kiềm hóa nhất cho cơ thể. Chanh chứa cả ascorbic và axit citric yếu nên dễ dàng được cơ thể hấp thụ cho phép các khoáng chất trong chanh giúp kiềm hóa máu.

Hỗ trợ tiêu hóa

Flavonon trong trái cây họ nhà cam - quýt được ví như là một loại thuốc bổ tiêu hóa. Chất này được chứng minh có thể làm sạch và kích thích gan, cho nên nước chanh thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa axit clohydric trong dạ dày, giúp tiêu hóa tốt hơn. Vitamin C còn giúp giảm nguy cơ viêm loét dạ dày do vi khuẩn Helicobacter pylori gây ra.

Làm sạch da

Vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp chống lại sự phá hủy của các gốc tự do (đây là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa, các rối loạn về tim mạch và vô số bệnh hiểm nghèo khác). Việc hấp thụ các chất chống oxy hóa (có trong trái chanh) có thể giúp bù đắp thiệt hại về gốc tự do và giảm thiểu nếp nhăn.

Hơn nữa, bạn có thể sử dụng nước cốt chanh để bôi lên da, giúp giảm các đốm mụn đỏ và làm mờ sẹo. Nhờ những công dụng trên mà từ xa xưa, chanh được sử dụng như một bài thuốc dân gian có tác dụng kích thích chức năng gan. Nước chanh cũng giúp thanh lọc độc tố trong máu, giữ cho làn da tươi sáng.

Hỗ trợ chữa lành các vết thương

Axit ascorbic (hay sinh tố C, vitamin C) được tìm thấy trong chanh giúp thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và là chất dinh dưỡng cần thiết trong việc duy trì các mô liên kết, giúp xương và sụn chắc khỏe. Vitamin C có tác dụng chống viêm, đây là dưỡng chất cần thiết trong việc duy trì sức khỏe và hồi phục các tổn thương trên cơ thể.

Thanh lọc cơ thể

Bắt đầu buổi sáng với một ly nước chanh nóng sẽ có tác dụng kích thích tiêu hóa cho cả ngày. Hơn nữa uống vào thời điểm này là rất có lợi vì chanh giúp làm sạch cơ thể, nhất là đào thải những độc tố xuất hiện trong đường tiêu hóa vào ban đêm.

Tăng năng lượng

Nước chanh cung cấp cho cơ thể một nguồn năng lượng khi nó đi vào đường tiêu hóa, đồng thời giúp làm giảm cảm giác lo âu, trầm cảm. Ngay cả hương thơm của loại trái cây này cũng có tác dụng làm dịu hệ thần kinh.

Thi Trân