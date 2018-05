Muốn khỏe, hãy hiến máu

Hàng nghìn bạn trẻ đi hiến máu / Quá ít người Việt chịu hiến máu

Theo nghiên cứu đăng trên Journal of the American Medical Association, các nhà khoa học tìm thấy những người tuổi từ 43 đến 61 ít bị đau tim và đột quỵ hơn, nếu họ từng hiến máu cách 6 tháng một lần.

Khảo sát thực hiện trên gần 2.700 người đàn ông Phần Lan cho thấy, những người này giảm được 88% nguy cơ bị đau tim so với người chưa từng hiến máu.

Ảnh: Phan Dương

Trong khi đó, một công trình công bố trên Journal of the National cancer Institute cũng tìm thấy mối liên hệ giữa sắt với sự gia tăng nguy cơ ung thư, và được lý giải là sắt làm tăng sự hủy hoại của các gốc tự do trong cơ thể.

Ủng hộ giả thuyết này, một công trình khảo sát 4 năm rưỡi liên quan đến 1.200 người tìm thấy những người hiến máu hai lần một năm có nguy cơ ung thư và tử vong thấp hơn những người không hiến máu, được cho là do người hiến máu đã giảm được lượng sắt trong cơ thể.

Một tác dụng phụ của việc hiến máu là nó có thể đốt cháy lượng lớn calo. Sau hiến máu, cơ thể sẽ bù đắp hoàn toàn thể tích máu đã mất chỉ trong 48 tiếng, và sản sinh đủ tế bào hồng cầu chỉ trong 4-8 tuần.

Nhóm chuyên gia từ Đại học San Diego, California (Mỹ) phỏng đoán rằng cứ mỗi pint máu mất đi, cơ thể sẽ tiêu tốn 650 calo để bù lại. Tuy vậy, các chuyên gia cũng không khuyến cáo đây là cách hay để giảm cân.

T. An