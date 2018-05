Nấc cụt kéo dài là bệnh gì?

Chặn đứng cơn nấc cụt / Nấc cụt có phải là bệnh?

Trả lời:

Chào bạn,

Nấc cụt là tình trạng co thắt cơ hoành do nhiều nguyên nhân nhưng thường lành tính và có thể tự khỏi. Nguyên nhân có thể do chướng hơi từ nhiều bệnh lý khác nhau của dạ dày, bệnh của hệ thần kinh hoặc do suy thận. Tùy theo nguyên nhân sẽ có những triệu chứng khác kèm theo nấc cụt như đầy bụng, đau bụng, buồn nôn, ói...

Sẽ là vấn đề nếu nấc cụt kéo dài không khỏi. Trong trường hợp này bác sĩ cần phải hỏi kỹ bệnh sử, thăm khám, xét nghiệm để có kết luận bệnh.

Trường hợp của bạn, theo mô tả, nhiều khả năng do ăn vội, ăn quá no, nuốt nhiều hơi hoặc bệnh lý dạ dày như viêm dạ dày. Nếu không kèm đau bụng hay ói mửa, đau ngực..., bạn có thể hít sâu và nín hơi nhiều lần hoặc hít thở trong bao nylon trong vài phút (dùng bao nylon bịt vào mũi miệng và thở trong đó). Nếu không khỏi bạn có thể đến khám ở bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa hoặc nội khoa.

Hy vọng bạn thành công bằng phương pháp đơn giản như trên để không phải tốn tiền đi bác sĩ.

Thân ái!

Bác sĩ Điền Hòa Lễ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới