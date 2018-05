Nam giới kém phong độ vì rụng tóc

“Tôi rất lo lắng mỗi sáng thức dậy thấy hàng chục sợi tóc trên gối. Chưa kể, mỗi khi chải đầu, số lượng lớn tóc cũng rụng theo. Làm công việc kinh doanh, tôi thường xuyên phải gặp gỡ đối tác, khách hàng mà tóc rụng nhiều thế này trông thật mất điểm”, anh Hùng than thở.

95% trường hợp nam giới rụng tóc là do DHT - nguyên nhân khiến họ bị giảm phong độ.

Một trường hợp khác là anh Lê Thanh Hải, 33 tuổi, quận Tân Bình, TP HCM cũng than phiền về vấn đề đầu tóc: “Khoảng gần một năm trở lại đây tóc tôi bỗng nhiên rụng đi rất nhiều. Ban đầu tôi nghĩ rụng tóc là do dầu gội đầu nên đã thử đổi qua nhiều loại dầu gội khác nhau nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Mọi người nhận xét rụng tóc khiến tôi trông kém phong độ thấy rõ nên tôi càng hoang mang hơn”.

Không muốn bản thân bị giảm phong độ do rụng tóc, anh Hải đi khám thì được xác định bị rụng tóc nhiều là do sự gia tăng Dihydrotestosterone (DHT). Theo các nhà khoa học, rụng tóc do nhiều nguyên nhân như: tăng DHT, yếu tố di truyền, stress, thiếu dinh dưỡng… Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do sự gia tăng DHT (thống kê cho thấy tới 95% nam giới bị rụng tóc liên quan tới DHT).

DHT (viết tắt của Dihydrotestosterone) là hormone nội sinh trong cơ thể. Ở nam giới, dưới sự tác động của enzym 5-α reductase, hormone nam biến đổi thành DHT, làm bít nghẽn nang tóc. Đồng thời, nó cũng ngăn cản nang tóc hấp thu các dưỡng chất cần thiết, khiến nang tóc dần co rút lại. Lúc này, tóc sẽ bị yếu và rụng đi.

Rụng tóc gây ra nhiều trở ngại cho nam giới. Trong đó hầu hết nam giới cảm thấy lo lắng, hoang mang, mất tự tin khi giao tiếp vì rụng tóc khiến vẻ bề ngoài của họ trở nên kém phong độ.

Độ tuổi nam giới bị rụng tóc phủ rộng từ tuổi 30 đến khi về già, thậm chí có người bắt đầu rụng tóc từ tuổi 20, 25… Càng lớn tuổi, mức độ rụng tóc ở nam giới càng tăng, xảy ra tình trạng hói và trọc đầu. Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực khiến mức độ rụng tóc diễn ra nhanh hơn nên ngày càng nhiều người bị hói đầu khi còn ở tuổi trung niên.

Các nhà khoa học đã tìm ra giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt dành cho nam giới.

Các nhà khoa học Pháp đã nghiên cứu và nhận ra rằng, việc kết hợp những hợp chất chiết xuất từ thảo dược như saw palmetto (cây cọ lùn) và lá cây nettles làm tăng sự ức chế enzym 5-alpha reductase, nhờ đó giảm DHT trong máu một cách tự nhiên và an toàn. Từ đó, giúp kéo dài giai đoạn phát triển của tóc, kích thích tóc mọc nhanh, sợi tóc dày và chắc khỏe hơn.

Chuyên gia người Mỹ, N. Prager cũng đã thử nghiệm lâm sàng về tác dụng của saw palmetto đối với chứng rụng tóc. Ông tiến hành thử nghiệm trên nhiều nam giới khỏe mạnh độ tuổi từ 23 đến 64, bị rụng tóc do DHT. Những người này được cho sử dụng 200mg saw palmetto kết hợp với 50mg beta-sitosterol hai lần mỗi ngày trong thời gian 4 - 6 tháng. Kết quả, đến 60% trường hợp giảm rụng tóc.

Các nhà khoa học Pháp cũng cho rằng, để phòng ngừa và giải quyết hiệu quả vấn đề rụng tóc ở nam giới, cần bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng tóc từ bên trong bằng sản phẩm chuyên biệt dành cho nam. Từ đó, công thức vàng ngăn rụng tóc chuyên biệt dành cho nam đã ra đời. Đó chính là sự kết hợp đồng thời giữa việc ngăn ngừa sự gia tăng DHT và cung cấp dưỡng chất cho tóc. Công thức này có ở sản phẩm với thành phần được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên (rễ ngưu bàng, hạt bí) và các vitamin, acid amin (L-cystine, vitamin B3, vitamin B5, vitamin E, kẽm…)

Ngoài ra, các chuyên gia sức khỏe khuyên các “đấng mày râu” khi điều trị bệnh rụng tóc bằng công thức vàng nên kết hợp với lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, chế độ dinh dưỡng đủ chất, tránh stress, hạn chế gãi đầu, sấy tóc…

Phương Thảo