Nam thanh niên bị súng hoa cải bắn mù mắt

Nam thanh niên được chuyển vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện E (Hà Nội) ngày 4/12 trong tình trạng lơ mơ. Kết quả X-quang và CT sọ não cho thấy có nhiều dị vật cản quảng ở mi mắt, hốc mắt phải và trong não.

Bệnh nhân bị hỏng hoàn mắt bên phải, hiện vẫn còn dị vật trong não. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bệnh viện hội chẩn liên khoa quyết định chưa chỉ định can thiệp ngoại khoa sọ não, chỉ mổ cấp cứu mắt. Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, khoa Mắt, Bệnh viện E cho biết bệnh nhân bị vỡ nhãn cầu mắt phải rộng, đứt dây thần kinh thị giác, thành ngoài hốc mắt bị vỡ xương phức tạp. Các bác sĩ phải bỏ nhãn cầu phải. Tại hốc mắt phải bệnh nhân bác sĩ lấy được dị vật là mảnh đạn hoa cải có đường kính 3x3 mm. Ở vết thương mi trên mắt bên phải bác sĩ lấy được 10 dị vật kích cỡ to nhỏ không rõ hình dạng. Bệnh nhân được cắt lọc tổ chức hoại tử, làm sạch và khâu lại vết thương. Ca can thiệp này kéo dài gần 2 giờ.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục, tỉnh táo, vết thương mắt khô sạch. Tình trạng mắt trái vẫn có thể nhìn nhận vật thể rõ.

Nam thanh niên gặp tai nạn sau khi đi ăn cưới về nhà tối 3/12.

Hà An