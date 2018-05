Nạn nhân của pháo tăng gấp rưỡi trong 3 ngày xuân

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế từ ngày 14/2 đến ngày 17/2 cho thấy số bệnh nhân bị thương do pháo nổ tiếp tục tăng. Cả nước có 190 người khám, cấp cứu do pháo nổ. Trong số này 106 trường hợp đã xác minh danh tính, địa chỉ cụ thể, tăng 67 ca so với 3 ngày Tết 2017, không có người tử vong. Ngoài ra, có 53 trường hợp nhập viện do chất nổ khác, tăng 27 bệnh nhân so cùng kỳ năm ngoái.

Từ năm 1995, Việt Nam cấm đốt pháo nhưng hầu như năm nào cũng có tiếng pháo nổ. Những tai nạn thương tâm vì pháo trong dịp Tết vẫn xuất hiện và có chiều hướng gia tăng. Trong 7 ngày Tết năm 2017 có 150 ca tai nạn do pháo nổ, Tết năm 2016 là 86, Tết 2015 có 55, Tết năm 2014 chỉ có 34 ca.

Theo bác sĩ, những trường hợp chấn thương mắt do hỏa khí, vật liệu nổ thường rất nặng. Nạn nhân có thể bị bỏng do cháy, dị vật chui vào mắt, vỡ, lòi nội nhãn, mắt mất chức năng, gần như mù. Mô ở mắt không thể tái sinh được, nên một khi đã lồi ra khỏi mắt thì không thể phục hồi được. Bên cạnh đó, việc điều trị thường kéo dài khá lâu, ít nhất 2 tháng thì mới có thể nhìn lờ mờ. Nếu bị một mắt thì cần theo dõi mắt kia vì dễ bị lây.

Hà An