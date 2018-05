Ngăn thoái hóa khớp để không gây tàn phế

Tàn phế do tổn thương sụn khớp

Thoái hóa khớp là bệnh khớp phổ biến nhất, được mệnh danh là sát thủ âm thầm và là nguyên nhân phổ biến số một gây tàn phế cho con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính toàn cầu có hơn 10% dân số từ tuổi trung niên, tương đương với hàng trăm triệu người, bị hạn chế vận động do bệnh thoái hóa khớp. Những người bị giới hạn biên độ hoạt động của khớp ngày càng nặng lên gây tàn phế.

Hệ miễn dịch tấn công vào sụn khớp của chính cơ thể mình làm đẩy nhanh tiến trình thoái hóa khớp.

Có nhiều tác nhân, điều kiện ngoại cảnh làm xuất hiện thoái hóa khớp. Cách đây hơn 2 thế kỷ, nhà giải phẫu học nổi tiếng người Scotland là William Hunter (1718-1783) đã chỉ ra, sự hư hại sụn khớp là một vấn đề cốt lõi của tình trạng thoái hóa khớp. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, người ta chưa lý giải được vì sao sụn khớp ngày càng hư tổn, đồng thời chưa thể tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng này.

Mãi đến gần đây, khi ngành sinh học phân tử, đặc biệt là Miễn dịch học phân tử phát triển, người ta mới có thể hiểu được một cách rõ ràng hơn về sự hư hại của sụn khớp. Sụn ​​là một trong những mô liên kết chủ yếu của cơ thể với hơn 90% là những sợi collagen tuýp 2, đảm bảo sự linh hoạt, dẻo dai và chịu tải cho các khớp xương. Các nhà khoa học đã chỉ rõ, lập trình tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo của hệ miễn dịch cơ thể bỗng chốc trở nên mắc lỗi nặng nề khi tự “giết đi” những thành phần hữu dụng của chính mình.

Nghiên cứu cho thấy, theo thời gian, áp lực tác động lên các khớp xương ngày càng nhiều, các cấu trúc sợi collagen trong sụn dù có chắc bền đến đâu cũng có thể dễ dàng bị tổn thương và hệ miễn dịch với chức năng bảo vệ cơ thể lập tức đi tới để dọn dẹp những phần hư hỏng đó. Điều đáng chú ý ở đây là các thành phần của sụn khớp không được nuôi trực tiếp bằng máu nên dễ bị hệ miễn dịch hiểu nhầm là yếu tố bên ngoài xâm nhập. Do vậy, các tế bào chức năng của hệ miễn dịch không chỉ dọn dẹp những sợi collagen tổn thương mà còn hủy hoại luôn cả những sợi collagen còn lành lặn. Đây là căn nguyên chủ yếu nhất gây ra những cơn đau khớp và đẩy nhanh quá trình viêm, dẫn đến kết cục là khớp bị hư hại.

Từ phát hiện vô cùng quan trọng này, một dưỡng chất sinh học thế hệ mới được phát minh từ Viện Nghiên cứu InterHealth (Mỹ) là collagen type 2 không biến tính đã được xác định là giải pháp đặc hiệu trong quá trình ngăn ngừa quá trình tự phá huỷ sụn khớp của cơ thể.

Đây là nguồn duy nhất cung cấp collagen tuýp 2 không biến tính (công trình đã được cấp 4 bằng sáng chế độc quyền của Mỹ). Hàng chục nghiên cứu lâm sàng về collagen type 2 không biến tính tại các trung tâm y khoa, bao gồm cả nghiên cứu tại trường Y khoa Đại học Harvard, tất cả đều khẳng định tính ưu việt của dưỡng chất này trong việc tái tạo, nuôi dưỡng sụn khớp và xem như đây là một trong những thành công của ngành Miễn dịch học phân tử.

Vậy collagen type 2 không biến tính đã làm gì?

Sau khi được hấp thu vào cơ thể bằng đường uống, collagen type 2 không biến tính đi đến ruột non, nơi nó giới thiệu với hệ miễn dịch một loại phân tử collagen giống như loại được tìm thấy trong sụn khớp. Từ đó, collagen type 2 không biến tính dễ dàng tham gia vào hoạt động hấp thụ, vận chuyển tự nhiên của cơ thể, giúp hệ miễn dịch không tiếp tục phá hủy những sợi collagen tại sụn khớp, đồng thời cung cấp nguyên liệu, hoạt hóa quá trình sửa chữa, tái tạo cấu trúc cho khớp.

Nghiên cứu của tác giả David C. Crowley đăng tải trên Tạp chí International Journal of Medical Science cho thấy, collagen type 2 không biến tính giúp giảm tình trạng cứng khớp và khó vận động là 33%, giảm tình trạng đau nói chung đến 40%, chỉ trong 90 ngày.

Tiến sĩ Jay Udani, Giám đốc Trung tâm Medicus LLG giải thích cơ chế điều chỉnh miễn dịch của collagen type 2 không biến tính.

Một nghiên cứu ở người khỏe mạnh đăng trên Tạp chí JISSN (Hiệp hội Quốc tế về Thể thao và Dinh dưỡng) mới đây công bố, bổ sung 40 mg collagen type 2 không biến tính mỗi ngày trong 4 tháng thì thấy các đối tượng nghiên cứu có độ vận động khớp gối tăng lên rõ rệt so với đối tượng uống giả dược (810 so với 740) và tăng gấp đôi độ dẻo dai của khớp. Tiến sĩ Jay Udani, Giám đốc Trung tâm Medicus LLG (California, Mỹ), cho biết: "Lần đầu tiên chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên các đối tượng khỏe mạnh và thấy rằng collagen type 2 không biến tính đã cải thiện tốt các chức năng của khớp khi trải qua các bài tập thể dục nặng. Collagen type 2 không biến tính hoạt hóa tế bào T-điều hòa của hệ miễn dịch sinh ra các yếu tố chống viêm (cytokine), qua đó điều hòa hoạt động của các tế bào sụn, tái tạo, phục hồi những cấu trúc sụn hư tổn do vận động thái quá gây ra”.

Kết quả nghiên cứu này rất có ý nghĩa vì đã mở ra hướng chăm sóc khớp không chỉ cho bệnh nhân thoái hóa khớp mà còn ở cả những người khỏe mạnh, giúp con người phòng tránh bệnh xương khớp từ sớm và làm chậm quá trình lão hóa sụn, là cơ sở cho một thế giới không còn tàn phế vì thoái hóa khớp trong tương lai.

Tại sao collagen type 2 không biến tính làm được như vậy?

Sở dĩ collagen type 2 không biến tính có tác dụng lên hệ miễn dịch vì được chiết xuất bằng công nghệ thủy phân nhiệt độ thấp, duy trì cấu trúc phân tử chính xác và đặc tính sinh học ban đầu của collagen tuýp 2 trong tự nhiên. Điều này hoàn toàn khác biệt với các nghiên cứu thất bại trước đây, vì khi chiết xuất bằng công nghệ nhiệt độ cao hay hóa chất, loại collagen này sẽ mất đi cấu trúc và loại bỏ luôn đặc tính sinh học của nó khiến không còn tác dụng có lợi lên hệ miễn dịch.

Như vậy, khi được đảm bảo cấu trúc và tính chất sinh học, collagen type 2 không biến tính có khả năng hấp thụ trọn vẹn vào cơ thể và thực hiện trúng đích chức năng quan trọng của nó là tái tạo và nuôi dưỡng sụn khớp, mà cụ thể hơn là tái tạo, sản sinh các sợi collagen tuýp 2 tự nhiên trong cơ thể. Collagen type 2 không biến tính đã được nhìn nhận như một thách thức tiến trình lão hóa khi làm chậm lại một cách hiệu quả sự bào mòn của sụn khớp. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh, giải pháp này cần được gắn liền với một lối sống lành mạnh, vận động hợp lý, tránh các thói quen gây hại cho khớp, đề phòng dinh dưỡng kém và nhiễm trùng cơ thể.

Như vậy, với một dưỡng chất sinh học thế hệ mới như collagen type 2 không biến tính vừa giúp cơ thể sửa sai, đồng thời vừa cung cấp nguồn nguyên liệu quý tái tạo sụn khớp, con người đã có những bước tiến đáng kể trong công cuộc chăm sóc sức khỏe toàn diện, sống chất lượng trong mọi giai đoạn của cuộc đời.