Ngành y tế quyết chặn côn đồ vào viện quậy phá

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị công an phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế điều tra làm rõ hành vi và đối tượng gây bạo hành trong bệnh viện, xử lý nghiêm. Công an cũng giúp các cơ sở y tế trang bị thiết bị kỹ thuật bảo đảm an ninh tại bệnh viện; tập huấn, nâng cao trình độ bảo vệ, phản ứng nhanh với các tình huống gây rối, đánh nhau, hành hung.

Hình ảnh camera ghi lại một vụ côn đồ quậy phá bệnh viện của Phú Thọ.

Theo Bộ Y tế, cần có công an tuần tra, bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện lớn, đông bệnh nhân. Các bệnh viện cũng có nhu cầu thiết lập đường dây nóng với lực lượng Cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần nhất để kịp thời nhờ hỗ trợ khẩn cấp trước các tình huống nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Theo thống kê của Bộ Y tế, sau hội nghị tăng cường an ninh bệnh viện ngày 7/4, tại các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục xảy ra nhiều vụ người nhà bệnh nhân, người bên ngoài vào hành hung nhân viên y tế, người bệnh.

Điển hình, tối 8/4, một nhóm thanh niên mang theo dao, mã tấu, ống sắt… vào Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, Cà Mau, đánh người bệnh và nhân viên bệnh viện gây thương tích. Rạng sáng 7/5, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 3 thanh niên mang hung khí vào bệnh viện khống chế bảo vệ và nhân viên y tế; xông vào khoa cấp cứu đâm chém người bệnh đang được xử trí vết thương, gây nhiều thương tích trong đó có vết thương ở cổ chém đứt khí quản.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội, một bác sĩ cũng bị người nhà bệnh nhân ném cốc vào đầu phải khâu 7 mũi.

Nam Phương