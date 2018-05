Ngày càng nhiều người mắc bệnh tim do lối sống đô thị hóa

Điều trị hở van tim 2 lá / 10 dấu hiệu báo động trái tim không khỏe

Tại hội nghị khoa học "Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch hiện nay" diễn ra sáng 12/10 ở TP HCM, các chuyên gia khuyến cáo bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Chi phí chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ngày càng gia tăng, trở thành gánh nặng cho toàn xã hội, đặc biệt đối với các nước nghèo và đang phát triển.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy mỗi năm có 17,5 triệu người tử vong do các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Hội Tim mạch Thế giới dự đoán đến năm 2017 Việt Nam sẽ có khoảng 20% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp. Đáng lưu ý là trong những năm gần đây, bệnh nhân tăng huyết áp ngày càng trẻ hóa, nhiều trường hợp đang trong độ tuổi lao động.

Phó giáo sư Châu Ngọc Hoa trình bày báo cáo tại Hội nghị khoa học về bệnh tim mạch sáng nay 12/10 tại TP HCM. Ảnh: Thi Trân.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Châu Ngọc Hoa, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP HCM, nhìn chung các nước đang phát triển có tỷ lệ mắc bệnh tim cao hơn các nước đã phát triển, trong khi vấn đề kiểm soát bệnh lại kém hơn. Riêng tại các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, lối sống đô thị hóa ngày càng phổ biến, người dân ít vận động, cộng thêm thói quen tiêu thụ thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ, nhiều cholesterol, ăn ít rau, nhiều muối, thói quen hút thuốc lá, tình trạng thừa cân béo phì, stress... làm gia tăng số người mắc các bệnh về tim mạch, đặc biệt là cao huyết áp.

Để phòng bệnh, bà Hoa khuyên mọi người nên có chế độ ăn giàu kali, ít muối sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và các bệnh liên quan đến tim mạch. Trong khẩu phần ăn hàng ngày, nguồn cung cấp natri chủ yếu là muối, do đó hãy ưu tiên chọn các thức ăn có ít natri như rau tươi, sữa không béo. Đặc biệt, những người bị cao huyết áp nên hạn chế ăn mặn sẽ giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm kali từ đậu nành, trái cây khô, hạt có dầu, rau tươi, cá hồi, chuối, cà chua, bí đỏ, dưa leo… Mọi người cũng cần tập lối sống lành mạnh, năng vận động, kiểm soát stress tốt, không để tình trạng thừa cân béo phì sẽ phòng tránh được bệnh tim mạch.

Giáo sư Leonard Stuart Lilly, Đại học Y Harvard, Mỹ, công bố khảo sát của WHO thực hiện tại Việt Nam năm 2014 cho thấy tỷ lệ tử vong do các bệnh lý về tim mạch đứng hàng đầu (chiếm 33%), cao hơn cả ung thư (18%) và tai nạn (10%). Tổ chức này khuyến cáo tình trạng hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu làm tăng tỷ lệ tử vong do bệnh lý tim mạch tại nước ta.

Nghiên cứu thống kê có đến 46% tổng số ca xơ vữa động mạch xảy ra ở nam giới có thói quen hút thuốc lá. Theo phân tích, một điếu thuốc lá chứa 4.000 thành phần độc tố. Các chất này khi vào cơ thể sẽ đẩy nhanh quá trình xơ vữa xơ động mạch từ đó gây bệnh tim, bệnh động mạch vành, tai biến mạch não.... Quá trình này xảy ra theo nhiều cơ chế khác nhau ở từng bệnh nhân.

Theo giáo sư Lilly, các nguy cơ mắc bệnh tim mạch gia tăng tỷ lệ thuận với lượng thuốc hút và thời gian hút. Người cai nghiện thuốc lá càng sớm, nguy cơ tử vong vì các bệnh liên quan đến tim mạch càng giảm. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người duy trì thói quen hút thuốc suốt cuộc đời có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao gấp 3 lần nhóm bỏ thuốc lá trước 25 tuổi. Theo dõi lâm sàng trên những người dừng hút thuốc cho thấy có hiện tượng tăng nồng độ chất HDL-cholesterol (có lợi) và giảm chất LDL-cholesterol (có hại), từ đó làm giảm tốc độ hình thành xơ vữa động mạch.

Qua đó, giáo sư Lilly khuyên mọi người, đặc biệt là quý ông "muốn có một trái tim khỏe mạnh nên từ bỏ thói quen hút thuốc ngay từ bây giờ". Hãy tăng cường ăn các loại thức ăn tự nhiên, rau củ, giảm các thực phẩm giàu LDL-cholesterol như thức ăn nhiều chất béo hoặc được chế biến bằng cách chiên, xào. Riêng những người bị bệnh tim mạch sử dụng thuốc statin kết hợp với các loại thuốc làm giảm lượng LDL-cholesterol như Improve - IT, PCSK9 cũng giúp cải thiện tình trạng bệnh.

Giáo sư Lilly khuyến nghị, để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và giảm tỷ lệ người bị ảnh hưởng bởi tác hại của thuốc lá, các cơ quan chức năng Việt Nam cần có những biện pháp cứng rắn hơn để hạn chế tình trạng tiêu thụ thuốc lá. Chẳng hạn như tăng thuế tiêu thụ, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, quy định những khu vực được phép và không được hút thuốc và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ...

Thi Trân