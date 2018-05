Nghề nào tốt nhất cho sức khỏe?

Người lao động cần sự tôn trọng, thu nhập, sự khích lệ và kiểm soát được công việc. Điều cân bằng với nó là chất lượng cuộc sống bên ngoài công việc. Hãy cân nhắc những công việc dưới đây - nếu bạn muốn có một sức khỏe tốt nhất - theo chuyên gia L. Casey Chosewood, từ Viện Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp quốc gia Mỹ.

1. Huấn luyện viên thể dục

Tất nhiên, những nghề cần luyện tập thân thể đều thuộc nhóm tốt nhất. Trang Monster.com liệt kê 10 nghề khỏe mạnh nhất thuộc nhóm này, như hướng dẫn yoga, biên đạo múa, huấn luyện viên chạy bộ, huấn luyện viên cá nhân...

Những nghề này tạo cơ hội tương tác với người khác, năng động và dẻo dai. Tuy nhiên, người làm nghề này cũng có thể không được bảo hiểm sức khỏe.

2. Kỹ sư phần mềm

Ngồi bên máy tính cả ngày có vẻ không khỏe mạnh, nhưng đó là chỗ người ta muốn làm. Các công ty tiên tiến như Google, Intel cho phép nhân viên tự chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình, không nhất thiết phải ngồi ở cơ quan. Ngoài ra, nhiều công ty cũng có các bàn giải trí, phòng giải trí hoặc máy tập chạy ngay tại công sở.

3. Người chăm sóc cây cảnh

Việc quanh quẩn bên các loài cây, hoa và thiên nhiên giúp giảm stress và huyết áp. Ngoài ra, "hạn chót công việc", hội chứng cổ tay và đau lưng hiếm khi xảy ra với những người này.

4. Nhân viên bảo hiểm y tế

Nghề này tốt cho sức khỏe bởi mức độ stress thấp và yêu cầu thể chất không cao. Những người làm nghề phân tích dữ liệu cho các công ty bảo hiểm cũng thuộc nhóm nghề tốt nhất. Ngoài ra, khả năng thất nghiệp của nghề này thấp - một yếu tố chắc chắn nâng cao sức khỏe tinh thần cho người lao động.

5. Kỹ thuật viên y tế

Họ là các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, ghi chép số liệu, vệ sinh viên nha khoa, các nhà trị liệu... Không giống như các bác sĩ hay y tá bệnh viện, những người này thường làm trong môi trường văn phòng hoặc phòng thí nghiệm, với giờ giấc ổn định và có thể dự báo được.

6. Công chức chính phủ

Nhóm công chức này có lợi ích lớn hơn so với những người làm ở khu vực tư nhân, như được nghỉ lễ tết dài ngày. Và vì các cơ quan chính phủ thường chịu trách nhiệm cung cấp cho các chương trình tài chính hay các sáng kiến, nên nơi làm việc và nhân viên của họ thường nằm trong nhóm hưởng lợi đầu tiên.

7. Nhân viên hành chính

Đây là nhóm nghề có ít tổn thương và ốm đau nhất. Người làm nghề này ra về vào một giờ nhất định mỗi ngày, và biết rõ việc hôm nay sẽ làm gì. Tuy nhiên, họ có thể gặp tổn thương do đánh máy, đau lưng do ngồi nhiều, tăng cân do lối sống quá tĩnh tại.

8. Người làm ăn nhỏ

Một công ty lớn có thể có khiến bạn tự hào - thu nhập, thăng tiến - nhưng có thể gây cảm giác lạc lõng, thiếu tình cảm với một số người. Với họ, kinh doanh nhỏ có thể thú vị hơn. Nghiên cứu năm 2012 tìm thấy người làm ăn kinh doanh nhỏ (cả chủ lẫn người làm công) thường khỏe mạnh hơn - nguy cơ tử vong thấp hơn, ít bị béo phì và tiểu đường - so với người làm ở công ty lớn.

T. An (theo Health)