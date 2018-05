Nghẽn phòng mổ vì quá tải bệnh nhân tai nạn giao thông

Ngày thường, số bệnh nhân tai nạn nặng phải vào Hồi sức I chỉ khoảng 12-14. Theo thống kê của bệnh viện có khoảng 500 bệnh nhân đến khám cấp cứu trong những ngày 31/8 đến 3/9. Trong số gần 400 trường hợp cấp cứu do tai nạn thì có 245 ca gặp nạn giao thông, còn lại là tai nạn lao động và sinh hoạt. Nhiều bệnh nhân khi xét nghiệm có nồng độ cồn trong máu.

Tại phòng chờ cấp cứu, nhiều giường bệnh nhân phải nằm ghép 2 người. Toàn bộ số cáng di chuyển bệnh (khoảng 50 chiếc) cũng không còn dư một cái nào do liên tục phải chuyển người bệnh. Trong những ngày này, việc cứu chữa đều phải ưu tiên những ca nặng, nguy kịch tính mạng trước. Tối 2/9 có hai bệnh nhân nhập viện vì đau ruột thừa nhưng phải đến gần trưa 3/9 mới mổ được.

"Chúng tôi giải thích cho người nhà bệnh nhân hiểu, đồng thời theo dõi chặt tình hình những bệnh nhân phải chờ mổ", một bác sĩ cho biết.

Ngày 2/9, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 116 trường hợp đến khám cấp cứu, trong đó 72 ca do tai nạn giao thông, nhiều bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Ảnh: P.T.

Số nạn nhân tai nạn giao thông tăng đột biến mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ. Ngày 31/8 có 192 ca cấp cứu với 82 bệnh nhân tai nạn giao thông, trong đó 28 trường hợp rất nặng. Ngày 1/9 có 71 trong số 142 trường hợp khám là do tai nạn giao thông, trong đó hơn 40 ca bị chấn thương sọ não. Đến cuối ngày 3/9, số người cấp cứu do tai nạn giao thông vẫn tiếp tục nhiều với 60 trường hợp trong tổng số 80 ca cấp cứu. Lý do là chiều muộn và tối, nhiều người bắt đầu di chuyển nhiều từ các địa phương ra Hà Nội gặp tai nạn...

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết, phần lớn bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng rất nặng, chấn thương sọ não, đa chấn thương, gãy cổ... Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do va chạm giữa xe máy với xe máy hoặc xe máy với ôtô, có trường hợp tự ngã trong lúc tham gia giao thông.

Trường hợp một bệnh nhân nam 28 tuổi, ở Xuân Trường, Nam Định được chuyển đến cấp cứu do tai nạn xe máy là ví dụ. Bệnh nhân bị đa chấn thương, gãy đùi, xương bánh chè, đứt tủy, vết thương lộ tinh hoàn, nghiêm trọng nhất là bị gãy cổ, liệt tứ chi. Sau gần 5 giờ cấp cứu, tình trạng bệnh vẫn rất nguy kịch.

Trong số các ca tai nạn, phần lớn là ngoại tỉnh chuyển về với nhiều chấn thương nặng, tiên lượng xấu. Số ca quá nặng xin về và tử vong gần 10 trường hợp. Phần lớn bệnh nhân đều rất trẻ, từ 16 đến 30 tuổi.

Nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não, tử vong một cách đáng tiếc do không đội mũ bảo hiểm. Trong ngày 31/8, số trường hợp cấp cứu do không đội mũ bảo hiểm là 12, ngày 2/9 là 11.

Các bác sĩ đúc kết, thông thường bệnh nhân bị tai nạn giao thông có thời gian nằm viện kéo dài, chi phí điều trị rất tốn kém, một ngày điều trị hơn 10 triệu đồng. Người không có bảo hiểm y tế hoặc tai nạn sau khi uống rượu bia thì không được bảo hiểm thanh toán. Đó thực sự là khoản phí không nhỏ.

Phương Trang