Nghi vấn máu của phụ nữ từng sinh con gây hại cho đàn ông

Đàn ông đồng tính và gái bán hoa được hiến máu

Máu của phụ nữ từng sinh nở có thể gây hại cho đàn ông và làm tăng 6% nguy cơ tử vong của nam giới dưới 50 tuổi, The Telegraph dẫn lời các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Sanquin (Hà Lan). Trên tờ Journal of the American Medical Association, nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu từ 31.118 bệnh nhân. Họ phát hiện gần 4.000 người (13%) qua đời sau khi được truyền máu từ phụ nữ đã sinh con.

"Nguy cơ tử vong của đàn ông nhận máu từ phụ nữ đã sinh nở cao hơn đáng kể so với những ai nhận máu từ nam giới hoặc chị em chưa từng mang thai", người đứng đầu công trình là tiến sĩ Rutger Middleburg cho biết. Trong số các trường hợp được nghiên cứu, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết là tổn thương phổi cấp tính do truyền máu, một tác dụng phụ hiếm gặp nhưng nguy hiểm.

Ảnh: Independent.

Tiến sĩ Middleburg giải thích hiện tượng này có thể do hệ miễn dịch thay đổi trong thai kỳ hoặc sự khác biệt về lượng sắt giữa phái mạnh và phụ nữ từng sinh con. Tuy vậy, ông khẳng định cần tiến hành nghiên cứu thêm để mở rộng cũng như xác định ý nghĩa lâm sàng cùng các cơ chế bên dưới.

Sau khi công bố, phát hiện của Viện Nghiên cứu Sanquin đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Phát ngôn viên bộ phận Máu và Cấy ghép thuộc Dịch vụ Y tế Anh nhận xét kết quả trên không đủ thuyết phục vì không chứng minh được máu của các bà mẹ gây hại cho đàn ông.

"Như chính tác giả thừa nhận, cần nghiên cứu thêm chứ chưa thể kết luận điều gì. Hiến máu là hành vi nhân đạo và chúng tôi vẫn khuyến khích sự đóng góp từ chị em từng mang thai", phát ngôn viên nói.

Minh Nguyên