Nghi vấn ruốc thịt gà khiến 352 học sinh bị ngộ độc sau bữa ăn

Hơn 300 học sinh nhập viện sau bữa trưa tại trường

Có 352 trẻ trong số 926 học sinh (chủ yếu lớp 1 và 2) biểu hiện ngộ độc sau bữa ăn trưa ngày 5/10 tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình. Hầu hết bé đã được ra viện trong chiều cùng ngày. Còn 5 trẻ đang được theo dõi thêm tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình do bị các bệnh khác như ho, sốt, có bé bị tim bẩm sinh nên thể trạng yếu.

Các bé bị ngộ độc chủ yếu học lớp 1 và 2. Ảnh: Lam Sơn.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cử một đoàn chuyên gia về hỗ trợ điều tra. Theo đó, bữa ăn trưa do bếp ăn tự nấu của nhà trường làm. Thức ăn là ruốc thịt gà trường tự chế biến nghi bị nhiễm vi khuẩn. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình đã lấy mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm, đình chỉ hoạt động bếp ăn của trường.

Trước đó chiều 5/10, nhiều học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn. Các bé được nhà trường đưa vào Bệnh viện Sản Nhi thành phố, Bệnh viện Quân y 5, Trung tâm Y tế thành phố, Bệnh viện Đa khoa thành phố. Bữa trưa 5/10 gồm cơm, tôm chiên, canh cà chua, ruốc gà do bếp nhà trường tự nấu.

Nam Phương