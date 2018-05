Nghiên cứu mới về bệnh ung thư máu của tiến sĩ Việt tại Mỹ

Can đảm như bệnh nhi ung thư máu / Tìm được người hiến tế bào gốc cứu cô gái gốc Việt

Quá trình tổng hợp ribosome đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và cung cấp protein cho tế bào. Tốc độ tăng trưởng của tế bào ung thư nhanh hơn rất nhiều lần so với tế bào thông thường nên tế bào ung thư cần một nguồn cung cấp đầy đủ protein cho sự phát triển và tăng sinh.

Trong nghiên cứu của mình, tiến sĩ Nguyễn Lê Xuân Trường và bác sĩ Beverly S. Mitchell đã ức chế sự phát triển tế bào ung thư máu của bệnh nhân bằng cách can thiệp trực tiếp vào con đường truyền tín hiệu PI3K/Akt điều khiển bộ máy tổng hợp ribosome trong tế bào. Kết quả của nghiên cứu là tiền đề cho việc ứng dụng thuốc đặc hiệu hay kết hợp thuốc để chữa trị hiệu quả bệnh ung thư bạch cầu máu cấp tính.

Bệnh ung thư bạch cầu máu cấp tính là bệnh ung thư dòng tủy của các tế bào máu. Bệnh do sự tăng trưởng nhanh chóng của các tế bào máu trắng bất thường tích tụ trong tủy xương và ảnh hưởng đến việc tạo ra các tế bào máu bình thường. Ung thư bạch cầu máu cấp tính phát triển nhanh chóng và thường gây tử vong trong vòng vài tuần hoặc vài tháng nếu không được điều trị.

Nghiên cứu mới này vừa được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences. Tiến sĩ Nguyễn Lê Xuân Trường sinh năm 1982, hiện làm việc ở khoa ung thư chuyên sâu, ĐH Stanford (Mỹ). Trước đây anh từng là giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM.

Lê Phương