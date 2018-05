Nghiện Pokemon Go - từ trò chơi ảo đến tai họa thật

Theo thống kê sau 2 tuần xuất hiện, Pokemon Go đã có số lượng người chơi tăng vọt, đem lại khoản thu khủng trên 14 triệu USD, nâng giá trị giao dịch của cổ phiếu của Nitendo lên 24%. Bài hát trong game này (Pokemon Gotta Catch Em All) được nghe trực tuyến trên dịch vụ Spotify tăng lên 362%. Những sáng tác "ăn theo" có tên Pokemon cũng liên tục thăng hạng như Pokemon Theme, Pokerap, Pokemon Johto, Go Pokemon Go, I want to be a hero...