Ngô luộc được bảo quản bằng chất độc

'Công nghệ' luộc bắp bằng pin và hóa chất

Đây là kết quả kiểm nghiệm mới đây của Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP HCM.

Trước thông tin, ngô ở một số tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không bảo đảm an toàn thực phẩm do nông dân trồng bằng hóa chất có nguồn gốc từ Trung Quốc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP HCM lấy mẫu ngô để kiểm nghiệm tồn dư hóa chất nghi ngờ.

Ảnh minh họa: VTC.

Đơn vị này đã lấy 15 mẫu ngô nguyên liệu để kiểm nghiệm hóa chất bảo vệ thực vật nhóm chlor hữu cơ và 14 mẫu ngô luộc để kiểm nghiệm hàm lượng nitrat, nitrit, cyclamate, chỉ tiêu kim loại nặng (Pb, Cd, Hg) tại Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, các mẫu ngô nguyên liệu bảo đảm an toàn an toàn thực phẩm. Tuy nhiên tất cả các mẫu ngô luộc đều bị phát hiện có sử dụng chất bảo quản nitrit, hàm lượng từ khoảng 230 đến gần 670mg/kg (ppm).

Ngưỡng cho phép của nhóm chất này trong bảo quản thịt là 150ppm. Như vậy, hàm lượng nitrit trong các mẫu ngô luộc đều vượt ngưỡng, thậm chí có mẫu cao gấp 4 lần. Nitrit là một chất rất độc, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitrosamin, có khả năng gây ung thư nếu sử dụng quá liều.

Theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, việc sử dụng nhóm chất nitrit để bảo quản ngô luộc trong chế biến là không được phép, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Phương Trang