Ngũ cốc bị khai vống chất dinh dưỡng

Đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cho biết "Ngũ cốc dinh dưỡng" loại 600 g một gói do cơ sở kinh doanh thực phẩm, thuộc Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, đóng. So với thị trường, mặt hàng này có giá cạnh tranh.

Cảnh sát môi trường kiểm tra chất lượng số hàng. Ảnh: Bích Ngọc.

Cuối năm 2012, tổ công tác của cảnh sát cùng quản lý thị trường đã kiểm tra cơ sở này. Khi đó, cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng “Trà gừng” và “Ngũ cốc dinh dưỡng”. Tổng giám đốc công ty Nguyễn Mạnh Cường khẳng định "Ngũ cốc dinh dưỡng" đủ tiêu chuẩn chất lượng.

Cơ quan chức năng lấy mẫu ngũ cốc gửi đến Viện kiểm nghiện An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) để kiểm nghiệm. Kết quả phân tích ngày 16/1 cho thấy, hàm lượng vitamin D3 ghi trên nhãn là 200-300IU/100g nhưng giám định không có; hàm lượng canxi công bố 350-490 mg nhưng giám định chỉ đạt 81,9 mg; vitamin A công bố 900-1.500 ml thực chất chỉ 7,34 ml.

UBND Hà Nội quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty Sing Việt hơn 30 triệu đồng. Đơn vị này vi phạm các quy định: Bán sản phẩm có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng; kinh doanh sai ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Với lô hàng thời điểm phát hiện kém chất lượng, UBND Hà Nội yêu cầu công ty sản xuất lại để đảm bảo chất lượng.

Thái Thịnh - Bích Ngọc