Ngủ quá nhiều dễ đột quỵ

Ngủ quá nhiều cảnh báo bệnh nghiêm trọng

Theo The Guardian, kết quả nghiên c này được đăng tải trên tờ Journal of the American Heart Association. Trước đó, nhóm nhà khoa học do tiến sĩ Chun Shing Kwok thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Y học Đại học Keele (Anh) dẫn đầu đã xem xét dữ liệu của 3 triệu người từ 74 công trình nghiên cứu khác nhau.

Kết quả cho thấy ngoài việc tăng 56% nguy cơ tử vong do đột quỵ, thói quen ngủ 10 tiếng một đêm còn đẩy cao rủi ro tử vong do bệnh tim mạch thêm 49%. Nhìn chung, người ngủ hơn 10 giờ một đêm dễ chết sớm hơn 30% so với người ngủ 8 tiếng.

Ngủ quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Alamy.

Trên thực tế, ngủ quá nhiều hay ngủ quá ít đều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Cũng trên tờ Journal of the American Heart Association, một nghiên cứu chỉ ra chất lượng giấc ngủ kém làm tăng 44% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

"Giấc ngủ bất thường là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề tim mạch", tiến sĩ Chun Shing Kwok nhấn mạnh. "Vì vậy, đội ngũ y tế nên xem xét kỹ hơn thời gian cũng như chất lượng giấc ngủ mỗi khi thăm khám cho bệnh nhân".

Minh Nguyên