Ngừa thai đúng cách để bảo vệ sức khỏe chị em

Bảo vệ sức khỏe người phụ nữ

Theo số liệu thống kê của WHO năm 2015, mỗi năm có khoảng 22 triệu người nạo phá thai không an toàn trên toàn thế giới, trong đó có đến 18,5 triệu người ở các nước đang phát triển. Đáng báo động là con số 47.000 phụ nữ chết vì biến chứng do nạo phá thai và Việt Nam nằm trong top 5 nước có tỷ lệ phá thai cao. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc hiểu biết và sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn.

Ngoài việc giảm số ca nạo phá thai ngoài ý muốn, xét về một khía cạnh khác, ngừa thai hiệu quả còn là việc làm mang ý nghĩa nhân đạo, là biện pháp an toàn để bảo vệ người phụ nữ khỏi những ảnh hưởng lâu dài về tâm lý, thể chất, thậm chí cả tính mạng do nạo phá thai.

Biện pháp ngừa thai bảo vệ sức khỏe của người phụ nữ.

Đảm bảo kinh tế gia đình

Theo báo cáo thường niên của Bộ Nông nghiệp Mỹ năm 2013, sinh một đứa trẻ vào năm 2013 và nuôi dạy đến năm 18 tuổi mất khoảng 245.000 USD. Tất cả chúng ta đều biết rằng, chi phí để nuôi con không nhỏ, bao gồm rất nhiều khoản để chi từ tã, sữa, quần áo, tiền ăn, tiền học, chi phí khám, chữa bệnh, tiêm ngừa. Đó chỉ mới là những nhu cầu cần và đủ, chưa kể còn rất nhiều các khoản phát sinh khác.

Phương pháp ngừa thai hiệu quả giúp các cặp vợ chồng có thể lên kế hoạch sinh con phù hợp điều kiện tài chính của gia đình, đảm bảo số con và khoảng cách năm sinh giữa các con theo ý muốn. Từ đó giúp họ có đủ thời gian và nguồn lực tài chính tốt hơn để nuôi con tốt, dạy con ngoan, đảm bảo hạnh phúc gia đình.

Nâng cao chất lượng cuộc sống

Tránh thai đóng vai trò rất quan trọng. Nó giúp nâng cao chất lượng đời sống và thăng hoa tình cảm của vợ chồng mà vẫn chủ động trong việc sinh con theo ý muốn. Người phụ nữ cũng sẽ có cuộc sống chủ động hơn, không còn là những người mẹ, người vợ quần quật ở nhà chăm con, làm việc nhà. Họ có thể sắp xếp để đón nhận những cơ hội theo đuổi đam mê học vấn, xây dựng sự nghiệp và tham gia vào đời sống cộng đồng. Các biện pháp tránh thai giúp người dân và cộng đồng tiến bộ hơn từ những điều đơn giản. Sâu xa hơn, đó còn là chìa khoá để làm chậm sự tăng trưởng dân số và các tác động tiêu cực tới nền kinh tế, môi trường.

Chị em phụ nữ nên sáng suốt trong việc lựa chọn cho mình phương pháp tránh thai an toàn và hiệu quả để có cuộc sống gia đình viên mãn.

Hiện nay, các phương pháp tránh thai phổ biến được nhiều phụ nữ lựa chọn là dùng bao cao su, đặt vòng tránh thai, tính chu kỳ kinh, dùng thuốc tránh thai, cấy que, miếng dán, xuất tinh ngoài. Trong đó, thuốc viên tránh thai là phương pháp được hơn 100 triệu chị em phụ nữ trên thế giới tin dùng (theo số liệu thống kê của Liên Hợp quốc) và truyền tai chia sẻ cho nhau.

Ý nghĩa của việc ngừa thai

Nguyễn Linh