Người béo bụng dễ mắc bệnh thận

Cho tới nay, y học đã biết rằng những người có hình dạng quả táo (béo vòng hai) thì có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao hơn.

Người dáng quả táo (trái) với lượng mỡ tập trung nhiều ở trên hông. Người dáng quả lê (phải) với lượng mỡ tập trung nhiều dưới hông. Ảnh minh họa: fitternottingham.

Nghiên cứu mới đây, đăng trên tạp chí the American Society of Nephrology, còn tìm thấy các dấu hiệu của bệnh thận ngay cả trên người có hình quả táo nhưng khỏe mạnh. Và đó là lý do những người này cần quan tâm hơn đến sức khỏe của mình.

Nghiên cứu, do nhóm chuyên gia tại Trung tâm Y tế Đại học Groningen, ở Hà Lan, thực hiện trên hơn 300 người, với một số có cân nặng vừa phải, và một số thì thừa cân.

Họ phát hiện người có tỷ lệ eo/hông cao (bắt gặp ở những người hình quả táo) đi liền với chức năng thận bị suy giảm, giảm máu chảy qua thận và huyết áp trong thận thì tăng lên. Tình trạng này gặp cả ở những người có bề ngoài khỏe mạnh.

Arjan Kwakernaak, trưởng nhóm nghiên cứu, nói: "Chúng tôi phát hiện người dáng quả táo - ngay cả nếu tổng trạng bình thường và có huyết áp bình thường - vẫn có áp lực máu trong thận tăng cao. Khi họ bị thừa cân hoặc béo phì, tình trạng này trở nên nghiêm trọng".

Phát hiện cho thấy những người này có thể điều trị được bằng việc giảm áp lực máu qua thận - chẳng hạn ăn nhạt bớt và sử dụng các thuốc điều trị.

T. An (theo BBC)