Người béo 'mất trí nhớ sớm hơn'

Đây là kết quả nghiên cứu tại Đại học tổng hợp London. Theo đó, những người béo phì không chỉ gặp các vấn đề về bệnh tật như huyết áp cao, cholesterol cao, mà còn bị suy giảm hoạt động não sớm hơn. Telegraph cho biết nghiên cứu khảo sát gần 6.500 công chức, theo dõi sức khỏe của họ từ năm 50 đến 60 tuổi (đo đạc cân nặng, các vòng, huyết áp, lượng cholesterol, chế độ uống thuốc, đồng thời thực hiện các kiểm tra về tư duy 3 lần trong 10 năm). Trong số người được hỏi, 9% là béo phì (350 người trong số này còn thuộc diện bất thường chuyển hóa - nghĩa là có thêm các yếu tố nguy cơ khác như huyết áp cao, tiểu đường...). Nhóm nghiên cứu phát hiện những người béo phì có xu hướng mất khả năng tư duy nhanh hơn so với những đồng nghiệp mảnh mai. Riêng nhóm có thêm các yếu tố nguy cơ thì mất trí nhớ và tư duy nhanh hơn cả (giảm 22,5% điểm số nhận thức so với nhóm khỏe mạnh). Archana Singh-Manoux, từ viện nghiên cứu Inserm ở Pari, thành viên nhóm khảo sát, cho biết kết quả của họ chỉ ra rằng quan niệm người béo vẫn khỏe mạnh là sai lầm. T. An