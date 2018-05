Người cao tuổi miền Nam được đo loãng xương miễn phí

Chương trình do Vinamilk phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng các tỉnh như Tiền Giang, TP HCM , Đồng Nai tổ chức. Việc đo loãng xương giúp người tiêu dùng phát hiện và phòng ngừa loãng xương, để bổ sung kịp thời các sản phẩm dinh dưỡng đặc thù và các chế phẩm từ sữa; có chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập thể dục hợp lý…

Vinamilk tổ chức đo loãng xương cho người cao tuổi TP HCM, giúp người cao tuổi phát hiện và phòng ngừa loãng xương.

Tại hội thảo ở Tiền Giang, bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Ánh Vân - Phó phòng Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM cho biết tính đến năm 2009, tỷ lệ dân số 60 tuổi trở lên trên thế giới chỉ khoảng 11%, nhưng đến năm 2050, tỷ lệ này sẽ tăng lên khoảng 22%. Đặc điểm của người cao tuổi là giảm hệ thống bảo vệ (chống gốc tự do), tổn thương màng tế bào, giảm hoạt động các men và nội tiết tố. Về vấn đề răng miệng có cơ nhai teo, cơ xương hàm teo, tuyến nước bọt teo, hoạt tính hóa học giảm dẫn đến ngại ăn. Hoạt động tuần hoàn: giảm tuần hoàn, cô đặc mật, co thắt túi mật, dẫn đến tiêu hóa. Dạ dày người cao tuổi co bóp kém, giảm trương lực, dịch dạ dày giảm, nhu động ruột giảm dẫn đến táo bón, đầy hơi, gây chán ăn… Hệ thần kinh mau quên, khó tập trung, rối loạn giấc ngủ, không nhạy cảm: đói - no - khát.

Bà Ngô Thanh Nhã, đại diện ngành hàng sữa bột (Vinamilk) chia sẻ những thông tin hữu ích của các sản phẩm dinh dưỡng dành cho người cao tuổi.

Vì vậy người cao tuổi dễ bị mắc các bệnh như đái tháo đường, xơ vữa động mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ung thư các loại, loãng xương - gãy xương. Để giữ được sự minh mẫn và sáng tạo, người cao tuổi cần quan tâm nhất đến vấn đề dinh dưỡng hợp lý. Họ nên ăn đủ nhu cầu cơ thể, chọn lựa thực phẩm có lợi, cách chế biến phù hợp, đảm bảo khẩu vị và quan tâm đến thực phẩm bổ sung.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Ánh Vân - Phó phòng Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM chia sẻ thông tin “Dinh dưỡng hợp lý cho người cao tuổi”.

Người cao tuổi cũng nên tránh ăn no, tránh bỏ bữa, chia nhiều bữa, thêm các bữa xế, nên ăn cùng gia đình, cùng tham gia làm bếp. Sữa là một sản phẩm có lợi cho sức khỏe người cao tuổi do giúp người cao tuổi nhanh bù năng lượng, tăng dưỡng chất, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Các chế phẩm từ sữa cũng rất tốt cho sức khỏe như: yaourt, sữa chua, phômat… Sữa còn giúp người cao tuổi bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như: chất đạm; vitamin (D, B..); khoáng: sắt, magne,…; canxi giúp phòng thiếu xương, loãng xương. Theo bác sĩ Ánh Vân, ngoài vấn đề ăn uống, người cao tuổi cần quan tâm đến tập luyện thể thao, giữ tinh thần thoải mái...

Cũng tại các hội thảo, đại diện lãnh đạo của Vinamilk, đại diện ngành hàng sữa nước, và sữa bột đã giới thiệu đến người cao tuổi các thông tin về công ty và các sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt cho người cao tuổi như sữa tiệt trùng Flex không Lactoza.

9 dưỡng chất thiếu hụt ở người cao tuổi Vitamin B12: có trong cá, thịt, gia cầm, trứng, sữa, chế phẩm sữa, thuốc

Folate/Folic Acid: có trong ngũ cốc, sữa được bổ sung, rau, trái cây

Calcium: Cần khoảng 3 ly sữa hoặc chế phẩm sữa ít béo một ngày

Vitamin D: có trong thức ăn được bổ sung vitamin D (ngũ cốc, sữa, yogurts, nước trái cây..), tiếp xúc ánh nắng

Potassium: nhu cầu: 4.700 mg một ngày. Có trong trái cây và rau

Magnesium: có trong thức ăn còn nguyên: rau, hạt; dễ mất đi khi chế biến; dễ mất nếu uống thuốc lợi tiểu

Chất xơ: Chưa đạt một phần hai nhu cầu; có trong ngũ cốc nguyên hạt, rau, đậu, trái cây, hạt…

Omega-3: có nhiều trong cá béo. Thiếu gây nguy cơ mắc bệnh Alzheimer’s

Nước: 3 - 5 ly nước lớn mỗi ngày. Theo dõi bằng màu sắc nước tiểu

Phương Thảo