Người cha ung thư rời phòng hồi sức đón con trai mới sinh

Chỉ 3 tuần trước ngày sinh của vợ chưa cưới Jessica Li, Cagney Wenk mới biết về bệnh tình bản thân, Huffington Post đưa tin. Anh không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào ngoại trừ một cơn đau đầu kéo dài 3 ngày.

Cagney bên con trai Levon. Ảnh: Sarah Boccolucci.

Từ lúc nhận tin dữ, Cagney trải qua vô số đợt điều trị. Gần đây nhất, người đàn ông được phẫu thuật tháo bỏ tạm thời một mảnh sọ để giảm áp lực. Trong thời gian Cagney nằm tại phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Boulder Community, các y tá quyết định làm một điều đặc biệt cho gia đình anh.

Khoảng khắc hạnh phúc khi Cagney nhìn thấy con chào đời. Ảnh: Sarah Boccolucci.

Vào thời khắc Jessica lâm bồn, đội ngũ y tế đã đưa Cagney đến cạnh vợ. Ngồi trên xe lăn, anh không ngừng động viên bạn đời và nói rằng mình vô cùng hạnh phúc. Cùng nhau, cặp đôi đón con trai Levon chào đời.

Nữ nhiếp ảnh gia Sarah Boccolucci thuộc tổ chức Now I Lay Me Down to Sleep đã tới giúp Cagney cùng Jessica ghi lại những giây phút thiêng liêng ấy. "Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu với rất nhiều nước mắt, cảm xúc và tình yêu", Marissa, chị gái Cagney nghẹn ngào.

Cagney nở nụ cười mãn nguyện khi ôm bé Levon trong tay. Ảnh: Sarah Boccolucci.

Hiện Cagney tiếp tục điều trị ung thư. Gia đình và bạn bè hy vọng anh sẽ chiến thắng bệnh tật để nhanh chóng về nhà.

Minh Nguyên