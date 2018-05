Người đàn bà thượng lưu giành quyền được chết

"Bà C phi thường" đã thu hút sự chú ý của dư luận sau khi giành quyền được chết. Theo BBC, C là một phụ nữ có vai vế trong xã hội Anh. Cuộc sống của bà chỉ xoay quanh "nhan sắc, đàn ông, vật chất và giới thượng lưu". C đã trải qua 4 cuộc hôn nhân, hàng loạt rắc rối, chi tiêu phung phí và uống rượu vô độ.

Ảnh: Yahoo.

Năm ngoái, trong cảnh nợ nần và quan hệ tan vỡ, C được phát hiện mắc ung thư vú. Bà từ chối điều trị do sợ béo. Bà từng uống paracetamol chung với rượu để tự tử dẫn đến nội tạng bị tổn thương nặng. Trước tòa án, con gái của C cho biết: "Hồi phục đối với mẹ không phải thận khỏe lên mà là lấy lại ánh hào quang. Mẹ hiểu những người khác vẫn tiếp tục sống dù có những mối quan hệ tan vỡ và buồn bã. Nhưng bà không muốn một cuộc đời bằng phẳng, nghèo khổ hay xấu xí".

Bệnh viện Đại học Hoàng gia ở London đã gửi đơn lên tòa án thông báo về việc C không đủ minh mẫn để quyết định lọc máu. Cơ sở này bày tỏ mong muốn được điều trị cho C dù phải ép buộc và đi ngược ý nguyện của bệnh nhân.

Sau khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ tâm thần, tòa án kết luận không thể ép C lọc máu. Người phụ nữ đủ năng lực tâm thần để tự đưa ra các lựa chọn, trong đó có từ chối điều trị. Con gái của C cho rằng quyết định ra đi của mẹ là "kinh khủng" nhưng vẫn ủng hộ bà.

Cộng đồng lo sợ trường hợp của C sẽ làm thay đổi luật pháp của Anh nhưng tờ BBC nhận định điều này sẽ không xảy ra. Nước Anh quy định bệnh nhân trưởng thành không có vấn đề về tâm thần có quyền lựa chọn hoặc từ chối điều trị y tế một cách tuyệt đối, không bị ảnh hưởng bởi những người khác và không bắt buộc phải có lý do rõ ràng.

Minh Nguyên