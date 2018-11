Người dân châu Âu mất niềm tin vào vắcxin

Bệnh sởi bùng phát ở châu Âu

Nhờ vắcxin, con người có thể phòng tránh được nhiều căn bệnh nguy hiểm như sởi. Tuy nhiên, giờ đây dịch sởi lại bùng phát do con người không còn tin vào vắcxin.

Theo IFL, báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra số người bị sởi ở châu Âu đã tăng đột biến. 6 tháng đầu năm, lục địa này ghi nhận hơn 41.000 ca sởi. Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 23.000 ca. Tiếp đó là Pháp, Georgia, Hy Lạp, Italy, Nga và Serbia; mỗi nước ghi nhận ít nhất 1.000 bệnh nhân.

Ảnh: IFL.

Lý do duy nhất giải thích tình trạng trên là tỷ lệ tiêm chủng quá thấp. Kết quả thống kê do Đại học Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (Anh) thực hiện cho thấy 7 trên 10 quốc gia mất niềm tin nhất vào vắcxin lại nằm ở châu Âu. Pháp dẫn đầu với 41% người tham gia khảo sát không đồng ý với quan điểm "vắcxin an toàn". Sau Pháp là Nga (27%), Ukraine (25%) và Italy (21%).

Bên cạnh đó, theo bản đồ tiêm chủng của Trung tâm Phòng tránh và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), tại nhiều quốc gia tỷ lệ người dân tiêm ít nhất một mũi vắcxin sởi năm 2017 đạt 85-94% trong khi mức độ an toàn phải từ 97% trở lên.

"Nếu tỷ lệ tiêm chủng giảm dưới 95%, sởi sẽ dễ dàng lây lan và trở thành đại dịch", tiến sĩ Pauline Paterson từ Đại học Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London cảnh báo. Chưa kể, ngoài sởi, con người cũng sẽ đối mặt với nhiều dịch bệnh khác.

Để đảm bảo sức khỏe và phòng tránh bệnh tật, cách tốt nhất vẫn là tiêm phòng đầy đủ. Tiến sĩ Paterson nhấn mạnh rằng vắcxin thực sự có hiệu quả. Tiến sĩ đồng thời khuyến cáo cộng đồng tin vào các bằng chứng khoa học thay vì nghe theo những quan niệm sai lầm vô căn cứ.

Minh Nguyên