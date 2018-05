Người đàn ông bị vô sinh sau 2 tháng tắm suối nước nóng

Đàn ông nhét ví tiền dày ở túi quần dễ mắc bệnh xương khớp / Rượu độc methanol khiến người đàn ông hôn mê

Các chuyên gia cảnh báo đàn ông tắm nước nóng dễ bị vô sinh. Ảnh: Health Sina.

Theo Health Sina, Tiểu Vương 26 tuổi, làm về marketing, kết hôn hơn một năm nay. Gần đây hai vợ chồng có ý định sinh con. Kết quả khám sức khỏe sinh sản cho thấy vợ bình thường, chồng có vấn đề về chất lượng tinh trùng, không đủ khả năng sinh con. Người đàn ông hoang mang không tin vì anh vốn có sức khỏe rất tốt, lại chăm chỉ rèn luyện thể thao thường xuyên, không bị bệnh gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ Tô Tân Quân, Phó chủ nhiệm Khoa Nội, Bệnh viện Đông y thuộc Đại học Vũ Hán, tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện bệnh nhân có sở thích đặc biệt là tắm suối nước nóng. Từ tháng 11 năm ngoái, hầu như tuần nào Tiểu Vương cũng đến suối nước nóng tắm, mỗi lần ngâm mình từ một đến hai tiếng đồng hồ.

Theo giải thích của bác sĩ Tô, bao tinh hoàn của nam giới rất nhạy cảm với nhiệt độ. Tiếp xúc với nhiệt độ cao quá 37 độ C sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của tinh trùng và bài tiết hormone nam. Nhiệt độ tại suối nước nóng thường hơn 37 độ C, mùa đông mọi người thường tắm nước khoảng 40 độ C. Vì thế nếu tắm suối nước nóng thường xuyên và trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh tinh của tinh hoàn, khiến tinh trùng suy yếu, thậm chí bị tiêu diệt làm cho quý ông không còn khả năng sinh sản.

Bác sĩ Tô nói: “Một lần sốt cao, một lần tắm xông hơi có thể ảnh hưởng chất lượng tinh trùng trong vòng 2 tháng”. Thời gian tinh trùng sinh ra và chết đi kéo dài khoảng 3 tháng. Vì thế các cặp vợ chồng muốn sinh con không nên tắm suối nước nóng trong vòng 3 tháng trước khi có kế hoạch sinh con. Không nên tắm quá 2 lần mỗi tháng, một lần không quá 10 phút, đồng thời duy trì nhiệt độ tiêu chuẩn không quá 37 độ C.

Linh Ngọc