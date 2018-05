Người đàn ông Hải Phòng bị ngộ độc khí CO khi sưởi bằng than củi

Bệnh nhân 42 tuổi ở Hải Phòng được đưa vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai ngày 20/12 trong tình trạng hôn mê sâu. Theo người nhà, bệnh nhân ngủ một mình, đốt than củi để sưởi trong phòng kín diện tích khoảng 12 m2, hôm sau không tỉnh dậy. Trưa hôm sau, mọi người phát hiện, phá cửa đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, thời tiết lạnh người dân tuyệt đối không đốt than, củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín. Về mặt hóa học, phản ứng đốt cháy than củi trong điều kiện thiếu oxy sẽ hình thành khí CO. Phòng kín, khí CO không thoát ra ngoài được mà tích tụ ngày càng nhiều khiến người trong phòng nhanh chóng rơi vào hôn mê tới chết.

Bệnh nhân trong tình trạng hôn mê do ngộ độc khí CO. Ảnh: M.T

CO là khí không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải, CO nhanh chóng ngấm vào máu và “cướp” mất oxy trong máu, làm nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, thấy yếu, buồn nôn, đau ngực và lẫn lộn. Hít lượng lớn khí CO, nạn nhân có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mãn tính. 40% số người bị ngạt khí CO được cứu sống để lại các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người…

Khi có người bị ngạt khí CO, cần nhanh chóng mở hết tất cả cửa để không khí tràn vào nhà. Đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc, đưa tới bệnh viện để cấp cứu và điều trị kịp thời. Người cấp cứu cho nạn nhân nên gọi hỗ trợ, đề phòng trường hợp bị ảnh hưởng bởi khí độc. Trong quá trình đưa đến cơ sở y tế, nếu nạn nhân thở yếu, bất tỉnh thì phải tiến hành hà hơi thổi ngạt (hô hấp nhân tạo).

Lê Nga