Người đàn ông phải lọc máu liên tục sau chầu rượu

Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện tỉnh trong tình trạng đau bụng thượng vị, nôn, mệt, khó thở, không ăn uống được. Ngày 11/10, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bởi bụng chướng,huyết áp thấp. Sau khi chụp CT ổ bụng và làm một số xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp hoại tử phải truyền dịch, kháng sinh, giảm tiết, lọc máu liên tục mới qua cơn nguy kịch.

Hiện, bệnh nhân đã tỉnh, tự thở và sức khỏe ổn định.

Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện điều trị nhiều bệnh nhân viêm tụy cấp do uống quá nhiều rượu, bia. Hầu hết trong tình trạng rất nặng, tổn thương đa cơ quan như phổi, thận, gan, rối loạn đông máu ...

Thạc sĩ Bác sĩ Phạm Đăng Hải, Khoa Hồi sức tích cực cho biết, các triệu chứng điển hình của viêm tụy cấp xuất hiện sau khi uống bia rượu như đột ngột đau bụng dữ dội kèm theo nôn ói, bụng chướng nhiều, bí trung đại tiện. Người bệnh viêm tụy cấp nặng có thể dẫn đến suy đa cơ quan như suy hô hấp, suy thận, suy gan, nguy hiểm đến tính mạng và tử vong.

Theo bác sĩ Hải, hai nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm tụy cấp là uống rượu bia và sỏi mật. Trong đó, những người uống rượu bia thường xuyên nguy cơ cao bị viêm tụy cấp. Đặc biệt, bệnh nhân sau điều trị còn tiếp tục uống rượu bia thì khả năng tái phát cao và nặng hơn lần trước.

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tác hại của rượu bia là do chất cồn (ethanol) gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê 46% số ca tử vong do rượu bia là vì dẫn đến các bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư, tiếp theo là chấn thương (chủ yếu tai nạn giao thông) và bệnh đường tiêu hóa (xơ gan).

"Nạn nhân uống phải những loại rượu chứa cồn công nghiệp methanol có thể bị ngộ độc, biểu hiện nhìn mờ, nhìn đôi, ảo thị, rối loạn tri giác, hôn mê, co giật, khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp. Trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong", bác sĩ Hải khuyến cáo.

Đức Khánh