Người đàn ông xúc động khi lần đầu nhìn thấy trái tim của mình

Bệnh nhân mất thận vì bác sĩ phẫu thuật nhầm người

Theo Standard, Kieran bị bệnh tim bẩm sinh, lên cơn đau tim lần đầu tiên khi mới 13 tuổi, đột quỵ năm 21 tuổi và suy tim nghiêm trọng lúc 35 tuổi. Trong suốt 20 năm, ông là bệnh nhân thường xuyên của Bệnh viện hoàng gia Brompton và không còn cách nào khác là phải cấy ghép tim. Năm 2009, ca cấy ghép tim thành công đã cứu mạng sống của ông. Để trả ơn, Kieran hiến tặng trái tim mình cho nghiên cứu y học.

Trở lại bệnh viện 7 năm sau, Kieran lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy trái tim cũ của mình. Trước đó ông đã được thông báo rằng quả tim khá to, trên thực tế không ngờ tim của ông to bằng 3 nắm đấm, tức gấp 3 lần so với trái tim của người bình thường.

Ông gần như không thể nói thành lời khi nhìn thấy trái tim của chính mình bên trong một chiếc hộp. "Tôi tưởng mình sẽ bình tĩnh nhưng khi họ mang trái tim ra, tôi như bị đóng băng. Những ký ức về bệnh tật trước đây lại hiện hữu. Tôi thực sự nổi da gà", Kieran nói.

Kieran tận mắt chứng kiến trái tim của mình. Ảnh: SWNS.

Bác sĩ Babu-Narayan cho biết đã sử dụng trái tim hiến tặng của Kieran để nghiên cứu về các nguy cơ suy tim đột ngột có thể được dự đoán trước ở người bệnh tim bẩm sinh.

Kieran cũng bày tỏ: "Tôi có trách nhiệm chăm sóc thật tốt trái tim của người đã tặng cho tôi cũng giống như Bệnh viện Brompton đã sử dụng quả tim của tôi một cách rất hữu ích. Tôi vô cùng hạnh phúc khi biết một bộ phận cơ thể của mình đã giúp ích cho y học".

Thu Hiền