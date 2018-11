Người đầu tiên trên thế giới nhiễm viêm gan E từ chuột

Viêm gan là tình trạng viêm nhiễm ở gan do nhiều virus gây nên. Thường gặp nhất là virus viêm gan A, B và C. Con người nhiễm bệnh do tiếp xúc với thực phẩm, nước, máu và các dịch cơ thể chứa virus. Thể viêm gan E ở người chủ yếu lây lan qua nước nhiễm virus. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 20 triệu người trên thế giới bị viêm gan E. Năm 2015, gần 44.000 trường hợp chết vì căn bệnh này, chiếm 3,3% tổng số ca tử vong do viêm gan siêu vi. Ở động vật, viêm gan E tấn công lợn rừng, lợn nuôi, hươu, chuột và các loài gặm nhấm.