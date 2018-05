Người mắc HIV chủ yếu là nam giới

Lây truyền HIV qua đường tình dục đang tăng cao

Kết quả khảo sát cho thấy, trong gần 200.000 người mắc HIV/AIDS còn sống và tử vong tại các tỉnh phía Nam và TP HCM, có đến 63,5% là nam giới, trong số đó có cả người đồng tính nam.

Chiến dịch vận động 30.000 dấu vân tay của sinh viên học sinh cam kết phòng chống AIDS đang diễn ra tại TP HCM. Ảnh: Thiên Chương.

Hơn 80% người mắc ở nhóm tuổi 20-39. Trong các nguyên nhân gây bệnh, quan hệ tình dục chiếm hơn nửa số ca mắc, khoảng 10% không rõ nguyên nhân và 5% lây từ mẹ sang con.

Một điểm mới được ghi nhận là trong số mắc bệnh do quan hệ tình dục, đã có nhiều ca do quan hệ đồng giới không an toàn.

Phân tích các nguyên nhân nhiễm bệnh, theo Ủy ban phòng chống HIV/AIDS TP HCM, hầu hết những ca mắc mắc mới có liên quan đến việc quan hệ tình dục không an toàn. Nhiều gia đình chồng mắc bệnh rồi lây cho vợ, một phụ nữ mắc bệnh có thể lây cho nhiều người đàn ông khác nhau.

Để hạn chế số người mắc mới và giúp người mắc bệnh được điều trị tốt, Ủy ban phòng chống HIV/AIDS TP HCM đã xây dựng nhiều chương trình tuyên truyền. Cụ thể là các chiến dịch vận động thanh thiếu niên, sinh viên học sinh không kỳ thị với người nhiễm HIV, không có người mắc mới. Ủy ban cũng đã triển khai chương trình tham vấn xét nghiệm nhóm có nguy cơ cao như mại dâm, ma túy, nam có quan hệ tình dục đồng giới, chống lây truyền từ mẹ sang con.

Thiên Chương