Người ngủ ngáy nặng dễ bị đột quỵ

Mẹ ngủ ngáy có nguy cơ sinh bé nhẹ cân

Khảo sát này được thực hiện trên 25.000 người, và tổng hợp dữ liệu của 12 nghiên cứu trước đó. Sau khi phân tích, các nhà khoa học kết luận: "Trong một số trường hợp, người ngủ ngáy bị mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ, có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tử vong".

Những phát hiện đáng báo động này được công bố trên tạp chí Tim mạch quốc tế, cho thấy sự nguy hiểm của chứng ngáy nặng trầm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người.

Người ngủ ngáy nặng có nguy cơ cao bị đột quỵ. Ảnh: Newsrt.

Ngáy sinh ra chủ yếu do đường thở vùng hầu họng bị hẹp lại khi ngủ. Ngủ càng sâu thì đường thở càng hẹp, tiếng ngáy càng to và lưu lượng khí vào phổi càng thấp, vì vậy lượng ôxy trong máu cũng xuống thấp. Đến một giới hạn nhất định, người bệnh sẽ không thở được do đường thở quá hẹp.

Khi não nhận ra hơi thở đã ngưng lại, nó sẽ lập tức thức dậy điều khiển lại hô hấp, khiến người ta không thể ngủ sâu.

Ngưng thở khi ngủ có thể dẫn đến việc hơi thở của bạn ngừng lại trong ít nhất 10 giây. Hiện tượng này có thể xảy ra một lần/10 phút. Nhưng trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, giấc ngủ có thể quấy rầy bạn vài phút một lần.

Việc thiếu ngủ khiến bạn giảm khả năng tập trung, giảm hiệu suất lao động. Ngáy đặc biệt nguy hiểm đối với người mắc bệnh tim mạch. Do ôxy trong máu giảm nên những người này hay bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ hơn.

Với những người ngủ ngáy nhiều, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, người ta thường dùng một mặt nạ bơm không khí vào trong cổ họng, khi ngủ nên tránh nằm ngửa, nên để cao đầu, tránh uống rượu và ăn quá no trước khi ngủ ít nhất 4 tiếng...

