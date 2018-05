Người phụ nữ bị phù chân do huyết khối vùng đùi

Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn xác định nguyên nhân gây phù, đau và tím hai chân bệnh nhân là do những cục máu đông trong các tĩnh mạch vùng đùi và chậu, làm tắc nghẽn đường máu trở về. Ngoài ra bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do nhiễm khuẩn đường tiết niệu, kèm theo tăng huyết áp, đái tháo đường, cushing do tự ý dùng thuốc đau xương khớp.

Sau ba ngày điều trị tích cực, bệnh nhân giảm phù nhưng bị xuất huyết dưới da vùng hạ vị và hông lưng, đi tiểu có máu. Các bác sĩ buộc phải ngừng thuốc chống đông máu. Bệnh nhân có nguy cơ bị thuyên tắc động mạch phổi đe dọa tính mạng do cục máu đông di chuyển. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được can thiệp đặt lưới lọc vĩnh viễn vào tĩnh mạch chủ dưới thành công, phòng ngừa thuyên tắc động mạch phổi.

Cụ bà hồi phục sức khoẻ tại bệnh viện. Ảnh: Đ.P

Bác sĩ Nguyễn Thanh Nhân, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết cơ chế hình thành huyết khối tĩnh mạch do sự phối hợp của ba yếu tố gồm ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch, rối loạn quá trình đông máu gây tăng đông và tổn thương thành mạch. Yếu tố nguy cơ của bệnh thường gồm người mới phẫu thuật, bất động do đột quỵ, ung thư, có thai, điều trị hormon thay thế, uống thuốc tránh thai có chứa estrogen, hội chứng thận hư...

Khi người bệnh có các triệu chứng sưng, đau vùng chân và thay đổi màu sắc da, có kèm theo các yếu tố nguy cơ trên thì cần đến khám ngay bác sĩ chuyên khoa tim mạch để được tư vấn, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, giảm những biến cố nguy hiểm.

Lê Phương