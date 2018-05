Người phụ nữ đẻ thuê bất ngờ mang bầu con của khách và con mình

Thụ thai khi đang mang bầu là chuyện ít người có thể nghĩ tới. Tuy nhiên, hiện tượng kỳ lạ này đã xảy ra với Jessica Allen khiến cô rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười và phải tranh đấu giành lại đứa con.

Theo IFL, năm 2016, Jessica nhận mang thai hộ cho một đôi vợ chồng Trung Quốc bằng kỹ thuật thụ tinh qua ống nghiệm. Cô biết mình có hai bào thai song nghĩ đó là một cặp sinh đôi. "Ở tuần thai thứ sáu hoặc thứ bảy, các bác sĩ phát hiện bào thai mới nhưng cho rằng bào thai cũ đã tách ra làm hai", Jessica kể.

Tháng 12/2016, Jessica sinh hai đứa trẻ khỏe mạnh rồi nhanh chóng gửi các bé tới chỗ khách hàng.

Ảnh: BBC.

Vài tuần trôi qua, Jessica nhận được ảnh của "cặp song sinh". Lúc này, người phụ nữ Trung Quốc tiết lộ nghi ngờ về thân phận một trong hai đứa trẻ. Bà cùng chồng quyết định xét nghiệm ADN và phát hiện em bé kia chính là con đẻ của Jessica.

Các bác sĩ nhận định Jessica gặp hiện tượng superfetation (thụ tinh dị bội) khiến bào thai mới xuất hiện khi cô đang mang bầu. Nhiều khả năng sản phụ đã rụng trứng và thụ thai ngay sau thời điểm được cấy phôi của cặp đôi nọ.

Ở động vật có vú, nếu xảy ra superfetation, bào thai mới rất dễ chết non. May mắn, trong trường hợp Jessica, hai em bé đều bình an vô sự.

Không chỉ gây sốc cho Jessica và khách hàng, vụ việc trên còn dẫn tới tình huống tranh chấp. Về mặt pháp lý, Jessica không phải mẹ của đứa trẻ. Bên cạnh đó, hai vợ chồng Trung Quốc cũng tỏ rõ ý muốn nuôi cả hai em bé. Cuối cùng, trải qua 10 tháng thương lượng, Jessica mới được đón con mình về nhà.

Minh Nhật