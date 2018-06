Người Việt ngày càng nhậu nhiều hơn

Theo Tổ chức Y tế thế giới, rượu bia là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, trong đó 20% tử vong do tai nạn giao thông; 30% chết do ung thư thực quản, gan, động kinh và giết người; 50% xơ gan. 3,3 triệu người tử vong do liên quan đến rượu bia trên toàn thế giới. Cơ quan y tế Anh khuyến cáo để phòng chống tác hại do rượu bia, nam giới không nên uống quá 14 đơn vị trong một tuần. Một đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai, lon bia 330 ml (5%); một ly rượu vang 100 ml (13,5%); một cốc bia hơi 330 ml hoặc một chén rượu mạnh 30 ml (40%).