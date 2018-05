Người vợ níu tay bác sĩ nhờ cứu chồng khỏi cảnh tàn phế

Từ một người đàn ông tưởng sẽ nằm bất động chờ chết với thân hình co quắp vì sẹo co rút do bỏng xăng, Phùng Thanh Liêm hiện đã có thể hạnh phúc sánh bước cạnh vợ. "Tôi khỏe lắm rồi, có thể cùng vợ đi hái hồ tiêu kiếm tiền", người đàn ông 31 tuổi mừng tủi khi kể về hành trình được bác sĩ đưa về phố chữa bệnh.

Cách đây hơn 2 năm, Liêm mua 5 lít xăng về dùng cho máy cắt cỏ. Bình xăng đặt gần bếp vô tình ngã vào lửa gây cháy nhà, biến Liêm thành ngọn đuốc sống. Với diện tích bỏng 75% cơ thể, sau khi điều trị Liêm phải nằm một chỗ, không đi đứng vệ sinh được, mọi sinh hoạt hoàn toàn trông cậy vào người vợ cũng bị bỏng nhẹ. "Lúc đấy tôi vừa đi làm, vừa dặn con canh chừng bố vì anh luôn muốn buông xuôi. Sau này anh chia sẻ may là nằm liệt giường chứ đứng lên được thì anh đã tìm cách chết rồi", vợ bệnh nhân nói.

Bệnh nhân hồi phục bên cạnh các bác sĩ điều trị. Ảnh: T.P

Sau khi đến tận nhà khám bệnh theo sự năn nỉ của người vợ, hình ảnh người đàn ông trẻ nằm co quắp, đầy sẹo co rút trong căn chòi lá đã khiến bác sĩ Phan Văn Đức và mọi người không cầm lòng được. Liêm được bác sĩ đưa về Bệnh viện Quận 2 (TP HCM) điều trị từ tháng 3/2015.

Bệnh nhân đã bị sẹo co rút tứ chi di chứng sau bỏng 5 tháng, vùng mắt trái sưng nhiều và đau, nhiễm trùng cung mày. Mục tiêu ban đầu của bác sĩ là làm sao để bệnh nhân có thể sinh hoạt, ăn uống, đi lại được. Tiến sĩ Phan Minh Hoàng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và kíp mổ, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành đã ròng rã trải qua 7 đợt mổ tạo hình, ghép da. Cùng với quá trình tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, bệnh nhân có thể chập chững những bước đầu tiên.

"Việc phẫu thuật, kéo giãn gân cơ, tập luyện đau đớn khiến tôi chỉ muốn bỏ cuộc, đến mức chỉ muốn tự tử vì không thể chịu nổi", Liêm nhớ lại. Tổng trạng suy kiệt, nguy cơ nhiễm trùng khiến tính mạng bệnh nhân đứng trước nhiều hiểm nguy. Các bác sĩ đã luôn bên cạnh làm công tác tư tưởng, trị liệu tâm lý, giúp bệnh nhân kiên trì từng bước vượt qua thử thách và hồi phục xuất viện tháng 11/2016.

Liêm và người vợ "hiếm gặp" luôn bên cạnh chồng. Ảnh: T.P

Bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện cùng đồng nghiệp đã vận động chi phí điều trị bệnh nhân từ những ngày đầu. Hơn 157 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp, sau khi trừ viện phí, các bác sĩ đã trao tận tay gần 63 triệu đồng còn lại cho bệnh nhân về quê sửa chữa nhà cửa, cải thiện cuộc sống.

Hội ngộ các bác sĩ đã "sinh ra mình lần thứ 2" nhân tái khám ngày 10/1, Liêm cho biết hiện đã có thể đi lại, đạp xe đạp, giúp vợ việc nhà, chăn nuôi gần như người bình thường. Thoát khỏi cảnh đời tàn phế, ông bố 2 con và người vợ "hiếm gặp" cùng đồng lòng cho những dự định bình dị ở tương lai.

Lê Phương