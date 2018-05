Nguy cơ bỏng ở trẻ con từ chiếc máy kẹp tóc nóng hàng trăm độ

Giòi sống trong tai cháu bé sơ sinh / Bé trai 10 tuổi tử vong sau khi ăn cua đá

Theo Health, bé Archie Watkins, 8 tháng tuổi đã bị vết sẹo vĩnh viễn ở tay do chiếc máy kẹp tóc của mẹ rơi trúng. Phát hiện vụ việc, người mẹ đã nhúng con vào bồn nước lạnh trước khi đưa đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết Archie đã bị tổn thương thần kinh và bỏng cấp độ 3.

Tai nạn khiến bé Archie Watkins bị bỏng nặng, để lại sẹo suốt đời. Ảnh: Health.

Người mẹ Rebecca Watkins, 25 tuổi, cho biết bé Archie Watkins tưởng đồ chơi nên đã giật mạnh dây cắm của chiếc máy duỗi tóc đang nóng 230 độ C khiến nó rơi xuống. Hai mặt kim loại nóng của máy đã chèn vào mặt trên cánh tay của Watkins khiến em bị bỏng nghiêm trọng. "Nó nóng đến nỗi thằng bé không thể la hét hay khóc thét mà chỉ thở hổn hển trong tình trạng bị sốc nặng". Vụ việc xảy ra tại nhà riêng của gia đình tại Cwmbran, phía Nam xứ Wale, nước Anh.

Rebecca bàng hoàng nhớ lại: "Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Tai nạn này cảnh báo mức độ nguy hiểm của các thiết bị chăm sóc tóc siêu nóng ngày nay”. Cô đã ngâm con vào bồn nước lạnh để khi cơn sốc dần qua đi. Sau đó chuyển cậu bé đến bệnh viện với vết bỏng trên tay.

Chiếc máy duỗi tóc khiến cậu bé bị bỏng nặng. Ảnh: Health.

Cô Rebecca và chồng là Shaun, làm nghệ thợ điện, cho biết gia đình rất buồn khi bác sĩ thông báo Archie bị bỏng ở cấp độ 3, tương đương với những vết thương do hỏa hoạn lớn hoặc nạn nhân chiến tranh. Qua vụ việc này, Watkins kêu gọi cha mẹ phải cẩn thận khi sử dụng máy duỗi tóc hoặc kẹp uốn tóc, không để thiết bị trong tầm với của trẻ. Rebecca khuyên người sử dụng máy ép tóc nóng nên có hộp cất giữ an toàn. Đây được xem là lời cảnh tỉnh gửi đến cộng đồng trong Tuần lễ An toàn Trẻ em, diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 7/6 do Quỹ Phòng tránh Tai nạn Trẻ em (CAPT) tổ chức.

Theo thống kê hiện nay 1/3 phụ nữ trên thế giới sử dụng máy kẹp tóc. Cứ 5 người đàn ông thì có một người sở hữu thiết bị này. Trong khi các chuyên gia về tóc liên tục cảnh báo về những tác hại của máy ép tóc đối với các nang tó song mọi người lại không được cảnh báo về những tai nạn trực tiếp có thể xảy ra.

Bức ảnh cậu bé bên gia đình. Ảnh: Health.

Trước đây, máy ép tóc thường được bọc bằng thép, phải cắm điện 20 phút mới đạt được độ nóng cần thiết. Nhưng giờ đây nhờ được phủ bằng lớp gốm, chúng chỉ cần chưa đến một phút để đạt được độ nóng lên đến 200 độ C.

Máy duỗi tóc có thể nóng bằng bàn ủi. Thực tế, bạn có thể nấu bữa sáng trên một cái máy như thế. Quỹ Phòng chống Tai nạn Trẻ em (CAPT) và Chiến dịch An toàn Sử dụng Điện đã hợp tác để nâng cao nhận thức của người dùng thiết bị ép tóc ở nhiệt độ cao. Số lượng người bị bỏng do thiết bị này đã tăng gấp đôi trong những năm gần đây. Hầu hết các thương tích xảy ra do trẻ sơ sinh, trẻ mới biết bò thường cầm nắm hoặc đạp phải, những đứa trẻ hiếu động hơn còn ngồi lên hoặc kéo máy rớt xuống người.

Theo khuyến cáo, sau khi tắt 15 phút, máy duỗi tóc vẫn còn nóng và có thể gây bỏng. Nhưng hầu hết cha mẹ không lường trước được mức độ nguy hiểm của chúng. Hơn 1/3 số người sau khi dùng thường để máy ép tóc trên sàn nhà, trên ghế hoặc trên tay nắm cửa cho đến khi nguội hẳn.

Thanh Hiền