Nguy cơ bỏng từ thiết bị sưởi ấm

Ngoài những thiết bị sưởi bằng điện như: điều hòa, máy sưởi, nhiều gia đình cũng chuộng mua các sản phẩm như: túi chườm nóng, chăn đệm điện, thậm chí cả miếng dán phát nhiệt. Tuy nhiên, vì không cẩn thận hay thiếu hiểu biết mà không ít trường hợp gặp nạn.

Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanhpon (Hà Nội) cho biết, các thiết bị sưởi điện cũng như bất kỳ loại đồ điện nào đều có thể gây ra họa lớn cho người sử dụng nếu thiếu hiểu biết. Có gia đình để trẻ đứng nhảy lên trên chăn, đệm điện hoặc để vật nặng lên, vài hôm là rách, bục, nằm lên xì lúc nào không biết. Có trường hợp lại nhỏ hóa chất lên kỳ cọ gây rách, có sản phẩm thì sử dụng quá hạn, chất lượng sản phẩm rởm... Tất cả đều có thể khiến người sử dụng bị bỏng.

Hay như quạt sưởi, nhiều người nằm, ngồi quá gần, có người đặt quạt ngay chân, đêm ngủ trở mình chạm vào, gác lên không biết.

“Với trẻ nhỏ sẽ rất dễ gây bỏng. Hay với người bệnh bị viêm phản xạ thần kinh, bị liệt, chẳng hạn, liệt chân phải khi trở người vô tình chạm vào mà không biết, gây bỏng”, bác sĩ Thống nói.

Khi sử dụng các thiết bị điện để sưởi, người tiêu dùng nên đọc kỹ và tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa: P.N.

Với túi chườm nóng tưởng đơn giản, nhưng một số ca vô tình bị bỏng do rò chảy nước. Theo kĩ sư Nguyễn Huy Bạo, nguyên cán bộ Viện Kỹ thuật Quân sự, không ít người vừa cắm điện vừa ôm túi, hoặc ôm lên người rồi rút điện, chẳng may túi dùng lâu bị hở, bục, rách dễ gây chập. Có trường hợp nổ rách túi bên ngoài do cắm lâu quá, nước giãn nở, đầy bọt khí... Khoa Bỏng từng tiếp nhận trẻ bị bỏng do vỡ túi sưởi khi đang cắm điện.

Da tiếp xúc nhiệt độ dưới 44 độ C thì không bị tổn thương nhưng tiếp xúc quá lâu cũng dễ bị bỏng. Da sẽ xuất hiện tấy, đỏ, phồng rộp, tróc da hoặc nhợt nhạt. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến cáo đối với bất kỳ sản phẩm điện nào, cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Với những người có độ cảm nhiệt nhạy bén thấp, người bị liệt cần cẩn thận khi sử dụng.

Dưới đây là một số lưu ý khi sưởi ấm trong mùa đông:

- Túi sưởi

Không dùng vật sắc nhọn vạch lên túi, không được để vật nặng đè lên, không ngồi lên, tránh gây bục túi dẫn đến bị rò dung dịch, rò điện. Nếu túi đã bị rò rỉ tuyệt đối không sử dụng. Không đổ dung dịch trong túi ra ngoài, không dùng bất cứ dung dịch nào thay thế dung dịch chuyên dùng của túi để tránh xảy ra sự cố nguy hiểm. Khi đang cắm điện không được lau, rửa hoặc ngâm túi trong nước. Nếu túi bị ướt nhất định phải lau khô mới được cắm điện sử dụng.

Ngoài ra, một nguyên tắc bất di bất dịch khác khi sử dụng là tuyệt đối không sử dụng túi khi đang cắm điện. Khi cắm điện không được ngồi gần, không được đặt bất cứ thứ gì lên trên (kể cả khi đã rút ra).

Cần kiểm tra túi trước khi cắm xem có rách mép hay rò rỉ nước hay không. Không nên cắm điện quá lâu, nếu thấy túi phồng hơn bình thường cần phải ngắt điện ngay.

- Đèn sưởi nhà tắm

Thông thường các nhà tắm đều được lắp bình nóng lạnh, giờ lại cộng thêm đèn sưởi thì mức tiêu thụ điện năng sẽ lên rất cao, dễ gây quá tải cho dây dẫn.

Do đó, người sử dụng cần lưu ý bật bình nóng lạnh trước 10-15 phút cho đủ nóng, tắt bình trước khi tắm rồi bật đèn sưởi trong lúc tắm. Như vậy, vừa an toàn không sợ hở điện ở bình nóng lạnh theo nước khiến người tắm bị điện giật, vừa giảm công suất điện năng tiêu thụ trong cùng một thời điểm.

Ngoài ra, cần tránh để ổ cắm điện ngay trong phòng tắm mà chuyển ra ngoài vì khi hơi nước bốc lên khắp phòng tắm, có thể gây nguy cơ nhiễm điện từ ổ cắm, làm người tắm bị điện giật.

- Miếng dán giữ nhiệt

Nhiệt độ cao nhất của miếng dán phát nhiệt là 65 độ C, có thể giữ nhiệt ổn định trong khoảng 12 tiếng trở lên. Vì vậy, buổi tối khi ngủ say không nên sử dụng tránh nhiệt độ cao gây bỏng.

Nên tránh sử dụng cùng một vị trí trong thời gian dài, thỉnh thoảng thay đổi bóc và dán sang vị trí khác. Đồng thời phải chú ý trạng thái của da, nếu thấy có biểu hiện bất thường phải bóc ra ngay. Phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, người có bệnh về da hoặc ung thư cấp tính không được sử dụng.

Không nên dán trực tiếp vào da mà dán qua một lớp áo. Đối với trẻ nhỏ, da mỏng dưới 2 tuổi không nên dùng vì có thể bị bỏng. Trẻ lớn hơn - dưới 6 tuổi, khi dùng, có thể dùng miếng lót may sẵn hoặc gói vào chiếc khăn bông tránh tiếp xúc trực tiếp.

- Chăn, đệm điện

Điều cần lưu ý khi dùng chăn, đệm điện là không nên bật công suất tối đa. Ban đầu có thể bật số lớn nhất nhưng sau khoảng nửa giờ cần đưa về mức trung bình, bởi nhiệt độ chăn điện khi bật tối đa có thể lên tới 60 độ C, thậm chí cao hơn và không tốt cho sức khỏe, nếu có trẻ con có thể bỏng nhẹ, rát da.

Không nên giặt chăn điện, tránh tiếp xúc với nước khiến bộ điều khiển bị ướt, gây chập. Thay vì đó hãy mua thêm một cái vỏ bọc ngoài.

- Sưởi ấm bằng củi, than tổ ong

Không nên sưởi ấm bằng cách đốt củi hoặc để bếp than tổ ong trong nhà, vì nguy cơ gây bỏng với trẻ, ngộ độc khí... Trong trường hợp nhất thiết phải đốt than, củi sưởi ấm thì tuyệt đối không được đốt trong phòng kín, tạo không khí thoáng, xa tầm với của trẻ, đặc biệt người lớn phải luôn cảnh giác.

Phương Trang