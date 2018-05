Nguy cơ ngộ độc rượu methanol dịp cuối năm

Bệnh nhân 57 tuổi được chuyển từ Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Ngày 17/12 người này uống rượu không rõ nguồn gốc mua ở một quán gần nhà, một ngày sau có biểu hiện kích thích do bị ngộ độc.

Bác sĩ Nguyễn Quang Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, toan chuyển hóa nặng, giảm thị lực, tụt huyết áp, suy gan, suy thận, ngộ độc rất nặng. Bệnh nhân được cấp cứu hồi sức, chống độc, đặt nội khí quản, lọc máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy methanol trong máu lên tới 169 mg/dL trong khi bình thường 20 mg/dL là rất nặng đã phải lọc máu.

Bệnh nhân bị ngộ độc rượu, điều trị tại Bạch Mai. Ảnh: M.T.

Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc khuyến cáo, trước và sau tết là thời điểm số ca ngộ độc rượu tăng đáng kể. Đa số người ngộ độc methanol do uống rượu trắng không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi ngoài thị trường. Nhà sản xuất vì lợi nhuận đã pha cồn công nghiệp vào rượu.

Methanol vào trong cơ thể được chuyển hóa thành chất độc, phát tác chậm. Người ngộ độc methanol nhẹ thì mù mắt, nặng có thể tử vong. Sau 1-2 ngày bị ngộ độc methanol, bệnh nhân có dấu hiệu mù mắt, sau đó dẫn đến trụy mạch, viêm gan, nhiễm độc và tử vong. Nhiều người chủ quan cho rằng say rượu không nguy hiểm. Thực tế say rượu chính là ngộ độc rượu và tùy mức độ có thể gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí mất mạng. Người thoát chết thì cũng chịu những di chứng nặng nề ở não, mắt do phù, hoại tử nhân bèo, chảy máu não…

Bác sĩ khuyến cáo, người dân hãy tự bảo vệ mình, đặc biệt là trong dịp lễ, tết; nên hạn chế uống rượu hoặc phải chọn loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trường hợp người uống rượu rơi vào tình trạng lẫn lộn, gọi không đáp, nói không ra tiếng, thở khò khè, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn và đau bụng, co giật… thì cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Phương Trang